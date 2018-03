Ford Fiesta ST | svelati i “segreti” della citycar sportiva – FOTO

ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 marzo 2018) Lei è la terza generazioneST, ovvero la variante più pepata. E la casa dell’Ovale Blu ha deciso di diffondere qualche informazione tecnica in più sulla nuova nata. Innanzitutto ricordiamo che si tratta del primo modelloPeformance ad essere spinto da un motore a tre cilindri: il nuovo Ecoboost 1.5 turbo da 200 cavalli con tecnologia di disattivazione dei cilindri stessi. Le cui doti possono essere sfruttate tramite un selettore che propone tre livelli di prestazionalità: Normal, Sport e Track. Oltre naturalmente a prevedere il Launch Control, che permette di scattare fulminei in partenza senza che le gomme slittino. Per la prima volta, inoltre laST può contare su un differenziale meccanico a slittamento limitato che migliora la trazione in curva. Ci sono poi le nuove molle a bilanciamento delle forze, che aiutano le ...