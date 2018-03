Football No Limits : il calcio come strumento di aggregazione e socializzazione in Bosnia Erzegovina : “Utilizzare lo sport per superare le barriere culturali in Bosnia Erzegovina, in particolare usando il gioco del calcio, promuovendo il diritto di ogni bambino all’aggregazione, alla socializzazione, ad un crescita sana e un corretto sviluppo educativo“. E’ questo l’obiettivo principale di “Football No Limits”, organizzazione no profit impegnata in una campagna crowdfunding che porta il calcio in contesti ...