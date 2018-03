Football Americano | A Palermo largo successo dei Black Tide Catanzaro - InfoOggi it

Football Americano - Prima Divisione 2018 : Rhinos sconfitti - Giants e Guelfi imbattuti : Seconda giornata della Prima Divisione 2018 e finalmente abbiamo potuto vedere tanto Football. Dopo i rinvii della Week 1 per via del maltempo, infatti, in questo fine settimana si è giocato su tutti e quattro i campi, dove non sono mancati equilibrio e sorprese. Tanta fatica per i Giaguari Torino, che sotto di un field goal dopo il primo quarto, hanno reagito andando a segno nel secondo e nel terzo periodo, ribaltando il risultato contro i ...

Football Americano - Prima Divisione 2018 : solo due i match disputati nella Week 1. Vincono Firenze e Bolzano : La Prima Divisione di Football americano ha preso il via. solo due, però, i match disputati nella Week 1: gli altri sono stati infatti rinviati per il maltempo che in questa settimana ha messo in ginocchio l’Italia e reso impraticabili i campi di Bergamo e Ancona. L’anticipo del sabato ha sorriso ai Guelfi Firenze, che hanno battuto non senza fatica l’UTA Pesaro, reduce da una settimana vissuta con l’impossibilità di ...

I Sentinels Isonzo trovano casa : Football Americano ospitato a Monfalcone : 'E' uno sport unico nel territorio, un'offerta in più' sottolinea Francesco Volante , consigliere delegato allo sport. 'Era necessario trovare loro un posto dove potersi allenare, e dall'inizio del ...

Real : CR7 si dà al Football americano : Real: CR7 si dà al football americano Dal calcio al football americano. Cristiano Ronaldo sveste i panni di fuoriclasse del pallone mondiale e indossa quelli di running back. Maglia numero 7 sulle spalle (quale altro numero, sennò), il campione portoghese ha girato uno spot per una multinazionale olandese che si occupa di telecomunicazioni e mezzi […] L'articolo Real: CR7 si dà al football americano sembra essere il primo su NewsGo.

La storia della parola più famosa del Football americano : È "Hut!”, ripetuta spessissimo dai quarterback: l'ha sentita chiunque abbia mai visto una partita, ma non sanno da dove arrivi nemmeno i giocatori professionisti The post La storia della parola più famosa del football americano appeared first on Il Post.

Regole e falli del Football Americano spiegati - per godersi il Super Bowl : Cos'è la linea di scrimmage, come si fa un touchdown e perché gli arbitri lanciano dei fazzoletti gialli in campo, tra le altre cose The post Regole e falli del football americano spiegati, per godersi il Super Bowl appeared first on Il Post.

Marshawn Lynch Pro Football : nuovo gioco dedicato al Football americano : Da Full Fat arriva su App Store il nuovo gioco "Marshawn Lynch Pro football", realizzato per iPhone e iPad e dedicato al mondo del football americano. Secondo quanto riportato su Wikipedia, Marshawn Lynch è un giocatore di football americano che milita nel ruolo di running backper gli Oakland Raiders della ...

Football Americano : i convocati dell'Italia per l'amichevole contro la Svizzera. Blue Team in campo domenica : L'incontro sarà trasmesso in streaming sul canale Youtube dei Dolphins Ancona . CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL Football americano alessandro.tarallo@oasport.it

Football Americano : i convocati dell’Italia per l’amichevole contro la Svizzera. Blue Team in campo domenica : La Nazionale Italiana di Football americano scenderà in campo domenica 28 gennaio per affrontare in amichevole la Svizzera. Si tratta dell’Alps Bowl, una manifestazione giunta ormai alla sua terza edizione, dopo quelle del 2015 e del 2016. La sfida doveva essere un test sulla strada verso i Campionati Europei di Francoforte, ma la manifestazione continentale non si farà. Questo, però, non cambia i piani del Blue Team Italia, che prosegue ...

Football Americano - Prima Divisione 2018 : definite le date e il calendario della stagione. Si parte il 3 marzo! : Il calendario ufficiale della stagione di Prima Divisione 2018 è stato definito dopo la riunione tra le squadre. La formula sarà la stessa dello scorso anno, ovvero un girone unico composto da 10 squadre. Saranno dieci le giornate in programma, due delle quali definite “classiche”, con partite su base territoriale. Si inizierà il 3 marzo, si finirà il 3 giugno. Al termine della regular season saranno 6 le squadre che accederanno ai ...

Terramaini - a Pirri i nuovi campi di softball e Football americano : softball e football americano. Nella vecchia area sportiva di Terramaini a Pirri ecco i campi per i cosiddetti 'sport minori'. Il vecchio complesso sportivo, opportunamente rimodulato, sarà in grado di ospitare gare di softball e di football americano, anche se quest'ultima disciplina sarà esercitata nello ...

Football Americano - Europei 2018 rinviati a data da destinarsi. L’Italia pensa a tornei alternativi : Il 2018 doveva essere l’anno dei Campionati Europei di Football americano e invece l’appuntamento è rinviato a data da destinarsi. Una notizia arrivata direttamente dalla Federazione Europea e dovuta alle vicende che stanno spaccando il mondo del Football continentale da oramai due anni. Il Tribunale Arbitrale dello Sport aveva nel 2015 dichiarata decaduta la carica del presidente Tommy Wiking, invalidando le azioni portate a termine ...

Football Americano - NFL 2018 : i Falcons volano sui Rams. Sorpresa Tennessee in rimonta! : I playoff NFL meglio non potevano cominciare. Il Wild Card Weekend si è aperto in maniera sorprendente, con la vittoria delle due squadre sfavorite, almeno sulla carta. Se la vittoria degli Atlanta Falcons sui Los Angeles Rams non era così impronosticabile, i Tennessee Titans sembravano spacciati dopo la fine del primo tempo contro i Kansas City Chiefs, ma sono riusciti a rimontare e vincere staccando il pass per il Divisional Round della ...

Football Americano - NFL 2018 : iniziano i playoff! Quattro sfide entusiasmanti nel Wild Card Weekend : La stagione NFL entra finalmente nel vivo con l’inizio dei playoff. Questa notte inizierà il Wild Card Weekend, primo turno di una postseason che culminerà domenica 4 febbraio con la disputa del Super Bowl LII. Dopo una stagione regolare lunga ed entusiasmante, sono rimaste in 12 a giocarsi il titolo. Le migliori due delle due conference entreranno in scena tra sette giorni, lasciando spazio in questo fine settimana alle sfide tra le Wild ...