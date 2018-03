Fondo | biathlon e sci alpinismo per gli allievi marescialli

LIVE Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : si chiude con la staffetta maschile. L’Italia vuole sognare fino in Fondo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della staffetta maschile di Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. È l’ultima gara del Biathlon a queste Olimpiadi. La staffetta mista è pronta a regalare spettacolo. Due favorite su tutte, Francia e Norvegia. Due squadre che hanno quartetti di alto LIVEllo, oltre a poter contare su due veri e propri fenomeni, Martin Fourcade e Johannes Boe. I primi due gradini del podio sembrano già ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA domenica 18 febbraio : Italia settima nel Fondo - dalle 12.00 biathlon - curling e speed skating con gli azzurri : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di questa domenica 18 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà un’altra giornata tutta da vivere in nostra compagnia per non perdervi neanche un istante del darsi agonistico sulle nevi e sul ghiaccio sudcoreano. Si inizierà con il curling e l’Italia che andrà a caccia del riscatto affrontando la Gran Bretagna per sperare ancora nelle semifinali, a seguire il gigante maschile ...

Olimpiadi Invernali 2018 – L’Italia sta arrivando a PyeongChang. Oggi gli azzurri di Fondo - biathlon e salto - spazio anche a Brignone e Bassino : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 si avvicinano a grandi passi: mancano soltanto 3 giorni alle prime gare in Corea del Sud e quattro giorni all’attesissima Cerimonia di Apertura in programma venerdì 9 febbraio. Lo spettacolo sta per iniziare e anche la delegazione azzurra inizia ad arrivare alla spicciolata nelle località che ospiteranno le gare. L’Italia sarà presente alla rassegna a cinque cerchi con ben 121 atleti: si ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la Norvegia. Speranze di podio e obiettivi per il medagliere finale. Sci di Fondo e biathlon le basi per il trionfo finale : Squadra più medagliata nella storia della manifestazione, la Norvegia si presenterà con l’ambizione di confermare questo primato anche ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. In Corea, infatti, la nazionale scandinava schiererà numerosi campioni, nonostante l’assenza del veterano Ole Einar Bjørndalen, ma anche quelle di Petter Northug e Therese Johaug, quest’ultima sospesa per doping. La Norvegia può vantare una vera ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 21 gennaio : domenica di fuoco con sci alpino - biathlon - slittino - sci di Fondo…L’Italia ci prova ovunque! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali, domenica 21 gennaio. Ci aspetta una giornata davvero intensissima, ricca, appassionante e avvincente, da vivere tutti insieme. Il SuperG di Cortina d’Ampezzo con Sofia Goggia e Federica Brignone all’attacco contro Lindsey Vonn e Lara Gut, Dorothea Wierer e Lukas Hofer che sognano nelle mass start ad Anterselva, Francesco De Fabiani che ci spera nella 15km di sci di ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 14 gennaio : Goggia e Brignone davanti in discesa - Hirscher sempre re a Wengen - azzurri indietro. Team sprint Fondo - biathlon - short track. Vai Italia! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali per quanto riguarda domenica 14 gennaio. Ci aspetta una giornata davvero ricchissima, appassionante e avvincente: una sfilza di eventi uno dietro l’altro per una domenica da ricordare. Riflettori puntati sulla mitica Lauberhorn dove andrà in scena lo slalom maschile di Wengen. Per lo sci alpino anche la discesa femminile di Bad Kleinkirchheim. Lo sci di fondo andrà in scena con la ...

