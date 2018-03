FlixBus punta sugli E-Bus

meteoweb.eu

(Di martedì 13 marzo 2018) Roma, 13 mar. (AdnKronos) –, operatore europeo degli autobus a lunga percorrenza, sperimenta la mobilità elettrica. I Flix-E-Bus, i primi autobus completamente elettrici impiegati da, saranno su strada da aprile in Francia, sulla linea che collega Parigi ad Amiens. Dall’estate 2018,prevede di estendere il test anche alla Germania, aggiungendo un ulteriore Flix-E-Bus tra le regioni dell’Assia e del Baden-Württemberg. “Nostro obiettivo è contribuire a costruire la mobilità del futuro e siamo convinti che gli E-Bus rappresentino un valido investimento sul lungo periodo, tanto per la nostra azienda quanto per i nostri clienti e l’ambiente – sottolinea André Schwämmlein, fondatore e Ceo di-è un progetto a cui teniamo particolarmente e in cui crediamo fortemente, in quanto riteniamo possa rappresentare un importante punto ...