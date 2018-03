“Flavio può dormire qui?” Isola dei Famosi | sentito la risposta di Montrucchio? Lacrime

caffeinamagazine

(Di martedì 13 marzo 2018) Per moltissimi fan dell’deil’incontro tra Alessia Mancini e il marito Flavioè stato il momento più emozionante dell’ottava puntata. Forse perché non era ancora arrivata la sfuriata di Alessia Marcuzzi contro Eva Henger, ma questa è un’altra storia. Gli inguaribili romantici avranno avuto la pelle d’oca quando la ex stellina di Non è la Rai, che oltre ad aver superato indenne l’ennesima nomination è anche data per vincitrice del reality, ha visto in lontananza il suo Flavio a bordo di una barca con l’altoparlante in mano. Commozione anche in studio alla vista di quella scena, tanto che Mara Venier ha fatto inquadrare dalla regia un gruppetto di signore del pubblico visibilmente emozionate, con leagli occhi: “Signore, avete bisogno di una scorta extra di fazzoletti?”. Senza contare che anche Daniele ...