Firefox 59 per Android è disponibile | le novità

Firefox per Android si aggiorna alla versione 57.0.4 per contrastare le recenti vulnerabilità "Meltdown" e "Spectre": ecco i link diretti al Play Store e ad APKMirror.