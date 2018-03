Fiori al posto di pesticidi | Nuovi studi confermano l’efficacia!

ambienteenatura

(Di martedì 13 marzo 2018) L’Inghilterra e la Svizzera stanno sperimentando l’uso dialdeinei campi di grano. In particolare, vengono impiegati coriandolo, fiordaliso, grano saraceno, papavero e aneto per attrarre gli insetti che attaccano gli afidi e i parassiti più dannosi per la pianta. In proposito, unoo svizzero ha dimostrato che con l’utilizzo di questa pratica è stato abbattuto del 40% il numero delle larve di Oulema melanopus, un coleottero ghiotto di foglie di cereali. Riducendo, di conseguenza, anche i danni provocati alla coltura – del 61% – rispetto ad altri campi in cui non erano stati piantati. Le striscete piantate ai bordi dei campi hanno però un limite. Gli insetti “buoni” che ospitano non riescono a raggiungere le aree più interne della coltivazione, che hanno comunque bisogno di essere trattate con. ...