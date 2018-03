Fiorentina | Vitor Hugo dopo il gol | “non ero felice…”

calcioweb.eu

(Di martedì 13 marzo 2018) Omaggio da brividi per il difensore Davide Astori nella gara di campionato trae Benevento, successo per 1-0 per la squadra di Stefano Pioli grazie alla rete di. Il difensore ai microfoni di GloboEsporte svela le sensazioni: “È stata una giornata difficile per tutti – ha detto-. Abbiamo passato una settimana molto triste. Per la prima volta in vita mia non ero felice per aver segnato e vinto, forse perché sentivo che ci sarebbe dovuto essere Davide, non io. Era un riferimento dentro e fuori dal campo, mi ha abbracciato quando sono arrivato a Firenze. Domenica dovevamo concentrarci sulla vittoria, ma non era facile. Giocheremo per Davide fino alle fine”. LEGGI ANCHE –> Tatuaggio Bernardeschi, omaggio da brividi per Astori FOTO L'articoloil gol: “non ero felice…” sembra essere il ...