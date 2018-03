Fiorentina | Pezzella non si capacita per la morte di Astori

Fiorentina - Pezzella : 'Non ero pronto per giocare. Vitor Hugo? Astori l'ha portato su e ha fatto gol' : Il difensore della Fiorentina , German Pezzella , è intervenuto a Sky Sport : 'È stata una settimana difficile per noi. Io non ero pronto per giocare dopo quello che è successo ma era meglio scendere in campo per andare avanti. Sono sicuro che Davide voleva che ...

Fidanzata Pezzella - Agus Bascerano scatenata : book fotografico sexy che fa impazzire i tifosi della Fiorentina [FOTO] : 1/11 Foto Instagram ...

PROBABILI FORMAZIONI / Fiorentina Juventus : Pezzella vs Higuain. Quote - ultime novità live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Fiorentina Juventus: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Partita tra due grandi rivali al Franchi nella 24^ giornata di Serie A(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 14:38:00 GMT)

Pezzella : 'Sampdoria-Fiorentina importante per l'Europa' : German Pezzella ha parlato a Premium Sport prima della partita tra la sua Fiorentina e la Sampdoria in programma oggi a Marassi: 'E' una partita importante per noi per provare a centrare un piazzamento in Europa. Cercheremo di affrontare ...

Convocati Fiorentina : la decisione di Pioli su Pezzella - assenza dell’ultim’ora : Convocati Fiorentina – Il tecnico dei viola, Stefano Pioli, ha diramato la lista dei Convocati per la gara con il Milan. Herman Pezzella è stato recuperato ed è quindi disponibile. Non ci sarà invece Bruno Gaspar per infortunio. Ecco l’elenco completo: Astori, Babacar, Badelj, Benassi, Biraghi, Cerofolini, Chiesa, Cristoforo, Gil Dias, Dragowski, Eysseric, Hagi, Laurini, Lo Faso, Milenkovic, Olivera, Pezzella, Sanchez, Saponara, ...