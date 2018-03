wired

: ?? Cominciamo da adesso le prove del secondo atto, quello del quartiere latino, disposto in questo caso su due piani… - teatrolafenice : ?? Cominciamo da adesso le prove del secondo atto, quello del quartiere latino, disposto in questo caso su due piani… - thexeon : Fino all’ultima pallottola, il gioco da tavolo di Tex Willer - pcexpander : Fino all’ultima pallottola, il gioco da tavolo di Tex Willer #pcexpander #cybernews -

(Di martedì 13 marzo 2018) Durante Cartoomics finalmente abbiamo potuto provare, ildadi Texche simula duelli in stile west tra i Pards, ovvero Tex e i suoi compari, e gli antagonisti storici del cowboy più letto d’Italia, Mefisto compreso. Ilè stato sviluppato e realizzato per il 70° anniversario del fumetto da Cranio Creations, uno dei nomi più importanti per quanto riguarda ildaitaliano, responsabili anche del divertenteche prende in giro usanze e personaggi del Fuorisalone di Milano. A essere onestisi basa su un paradosso: l’idea che Tex possa perdere uno scontro è infatti non dimostrata da nessuna branca della scienza moderna e ritenuta impossibile anche dalle principali confessioni religiose, ma in fondo i giochi servono anche a questo: mostrarci cosa potrebbe succedere in universi dominati da regole ...