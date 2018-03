Filippo Facci e i soldi dalla d' Urso | ' Vi dico quanto prendevo io | poi ho picchiato uno

Filippo Facci attacca Nadia Toffa per aver parlato del suo tumore! : Nadia Toffa nota inviata del programma Le Iene, durante una recente puntata ha confessato a tutti di aver avuto il tumore. A seguito di questa rivelazione, il giornalista Filippo Facci è insorto. Scopriamo per quale motivo l’uomo si è indignato! Nadia Toffa ha svelato durante una puntata de Le Iene di aver avuto un tumore e di aver vinto la battaglia. Recentemente Nadia Toffa ha svelato di aver combattuto contro il cancro. ...

Nadia Toffa - Filippo Facci : “Cancro? No - ha avuto c…” E ricorda i servizi sulle cure alternative de Le Iene : “Ho avuto un cancro. In questi mesi mi sono curata: prima ho fatto l’intervento, poi la chemioterapia e la radioterapia”. Nadia Toffa è tornata in tv e ha scelto proprio le telecamere della sua trasmissione, Le Iene, per raccontare cosa le è successo da dicembre ad oggi quando fu colpita da un malore. “L’intervento – spiega ancora la Toffa – ha tolto interamente il tumore, ma poteva esserci una piccola cellula rimasta e quindi ho seguito i ...