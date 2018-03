Figliomeni FDI | Tar chiude Moschea abusiva a Centocelle

Figliomeni (FDI) : Roma - ancora gravi problemi per la neve : Figliomeni (FDI): nonostante allerta meteo, giunta pentastellata impreparata Roma – Francesco Figliomeni, Consigliere capitolino di Fratelli d’Italia, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “Roma... L'articolo Figliomeni (FDI): Roma, ancora gravi problemi per la neve su Roma Daily News.

Figliomeni (FDI) : Roma - provvedimenti urgenti per dissesto stradale : Figliomeni (FDI): “URGE PIANIFICAZIONE LAVORI PER IL dissesto stradale DELLA CAPITALE”. Roma – Francesco Figliomeni, consigliere capitolino di Fratelli d’Italia, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni.... L'articolo Figliomeni (FDI): Roma, provvedimenti urgenti per dissesto stradale su Roma Daily News.

Figliomeni-Rollero (FDI) : tram - urge manuntenzione binari : FDI: urgeNTE MANUTENZIONE binari tram PER SICUREZZA CITTADINI Roma – Francesco Figliomeni e Marco Rollero hanno rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. Si tratta rispettivamente del Consigliere... L'articolo Figliomeni-Rollero (FDI): tram, urge manuntenzione binari su Roma Daily News.

Santori-Figliomeni (FDI) : mozione per dedicare una strada di Roma a Pamela : FDI: mozione PER INTITOLARE strada DELLA CAPITALE A Pamela Roma- Fabrizio Santori e Francesco Figliomeni, entrambi di Fdi, hanno lanciato la proposta di intitolare una strada... L'articolo Santori-Figliomeni (FDI): mozione per dedicare una strada di Roma a Pamela su Roma Daily News.

Figliomeni (FDI) : Centocelle - basta degrado in Via delle Noci : Roma- Ha parlato, in una nota, il consigliere capitolino di Fratelli d’Italia Francesco Figliomeni “STOP AL degrado DI VIA DEI Noci”. degrado diffuso “E’ da... L'articolo Figliomeni (FDI): Centocelle, basta degrado in Via delle Noci su Roma Daily News.

Figliomeni - FDI - : Amianto nelle scuole - subito un tavolo tecnico : Di seguito le dichiarazioni, in una nota, di Francesco Figliomeni, Consigliere capitolino di Fratelli d'Italia. Francesco Figliomeni "Da alcuni anni ci stiamo occupando con particolare insistenza ...

Figliomeni (FDI) : Amianto nelle scuole - subito un tavolo tecnico : Di seguito le dichiarazioni, in una nota, di Francesco Figliomeni, Consigliere capitolino di Fratelli d’Italia. “Da alcuni anni ci stiamo occupando con particolare insistenza delle problematiche... L'articolo Figliomeni (FDI): Amianto nelle scuole, subito un tavolo tecnico su Roma Daily News.

Regionali. Figliomeni (FdI) : “Parisi scelta di responsabilità” : Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni, consigliere capitolino di Fratelli d’Italia. “Dopo anni di opacità politica della Regione Lazio, sembra arrivato il momento di... L'articolo Regionali. Figliomeni (FdI): “Parisi scelta di responsabilità” su Roma Daily News.

Figliomeni (FDI) : Giorno memoria - monito per non dimenticare : Di seguito le dichiarazioni, in una nota del consigliere capitolino di Fratelli d’Italia, Francesco Figliomeni. “Il 27 gennaio si celebra a livello nazionale il “Giorno... L'articolo Figliomeni (FDI): Giorno memoria, monito per non dimenticare su Roma Daily News.

Sampietrini - Figliomeni (FdI) : Tutelarli e vigilare su posa” : “I Sampietrini, tipici e rari blocchetti di porfido inventati sotto Papa Sisto V nel XVI secolo, sono diventati nei tempi antichi uno dei simboli della... L'articolo Sampietrini, Figliomeni (FdI): Tutelarli e vigilare su posa” su Roma Daily News.

Figliomeni (FDI) : “M5S utilizza ex sala consiliare come sezione politica”. : Queste le dichiarazioni, in una nota del consigliere capitolino di Fratelli d’Italia, Francesco Figliomeni. “I solerti assertori della trasparenza che fanno parte del M5S non si... L'articolo Figliomeni (FDI): “M5S utilizza ex sala consiliare come sezione politica”. su Roma Daily News.