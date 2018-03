Festival di Sanremo | un mese dopo | cosa ne è rimasto nelle classifiche?

Il MEI assegna la targa a Lo Stato sociale per aver rappresentato la musica indipendente al Festival di Sanremo : ALL MUSIC NEWS Il MEI assegna la targa a Lo Stato sociale per aver rappresentato la musica indipendente al Festival di Sanremo L’edizione 2018 del Festival di Sanremo ha tra i suoi concorrenti Big i bolognesi de Lo Stato sociale, una band che arriva da un originale percorso indipendente che rappresenta la piena maturità di tale scena, oggi pilastro fondante della kermesse dei fiori degli ultimi anni. Sono circa la metà infatti quest’anno gli ...

FRANCA LEOSINI/ Dal Festival di Sanremo a TvTalk : torna in tv Storie Maledette (10 marzo 2018) : FRANCA LEOSINI, Tv Talk: la conduttrice di Storie Maledette sarà tra gli ospiti della puntata odierna del programma di Rai 3 condotto da Massimo Bernardini.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 11:52:00 GMT)

Sandra Milo : ‘L’imitazione di Virginia Raffaele al Festival di Sanremo? Volgare’ : Sessantadue film, 13 programmi tv e un’attività ancora prolifica in teatro e al cinema: a 83 anni Sandra Milo non ha intenzione di fermarsi, e il motivo viene rivelato dall’attrice in persona in un’intervista al Corriere della sera: “[…] ho due famiglie da mantenere: Azzurra vive con me e poi c’è Ciro, che ha una compagna e un figlio. Non possiedo niente”. Anche per questo motivo Sandra, nome ...

Lunedì al via la quarta edizione del Festival della legalità al Casinò di Sanremo : primo ospite - il comandante Alfa : Come la 'ndrangheta investe i soldi della cocaina nell'economia legale" , Mondadori, Musica con Mladen, Edoardo Chiesa e Christian Gullone. [9] => , Sanremo . Verrà inaugurata domani la quarta ...

LE INTERVISTE IMPOSSIBILI : Fabrizio De André ci parla del Festival di Sanremo e della contemporaneità : Un brano legato e dedicato a fatti recenti di cronaca ed, in particolare, all'Isis ed agli attentati di Parigi, Londra e Nizza. Dal punto di vista strettamente musicale, che genere di decodifica ti ...

Le Nuove Proposte del Festival di Sanremo a RadioItaliaLive : «Un’esperienza fantastica, il punto di arrivo di un percorso iniziato all’età di 8 anni in conservatorio»: all’indomani della vittoria nella sezione Nuove Proposte del 68esimo Festival di Sanremo con Il Ballo delle incertezze, Ultimo ha raccontato così la goia più grande dopo anni di difficoltà e tribolazioni. «Sul palco dell’Ariston sono finalmente riuscito a concretizzare l’idea che nella mia vita non ci sia solo ...

Claudio Baglioni/ "Festival di Sanremo? È stata una pazzia". E attenzione al bis... : Claudio Baglioni: in un lungo post su Facebook il direttore artistico del Festival di Sanremo 2018 definisce la sua esperienza all'Ariston una pazzia. Ma apre al bis...(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 23:39:00 GMT)

CLAUDIO BAGLIONI/ "Festival di Sanremo? È stata una pazzia - chissà se ritorneremo..." : CLAUDIO BAGLIONI: in un lungo post su Facebook il direttore artistico del Festival di Sanremo 2018 definisce la sua esperienza all'Ariston una pazzia. Ma apre al bis...(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 19:41:00 GMT)

Sanremo - la verità di Baglioni a dieci giorni dal Festival : bis? : "Perfino adesso penso sia stata una pazzia". A dieci giorni dalla fine di Sanremo, Claudio Baglioni torna sul Festival affidando alcune considerazioni a Facebook: "Provare a riportare la...

Paolo Bonolis al Festival 2019?/ Video - le frecciatine a Claudio Baglioni a Sanremo Young : Paolo Bonolis, ospite a Sanremo Young di Antonella Clerici, esclude la partecipazione come conduttore e direttore artistico al Festival 2019. E lancia una frecciatina a Claudio Baglioni(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 12:40:00 GMT)

Annalisa/ Bye Bye - il nuovo album dopo Sanremo 2018 : "Dopo il Festival è cambiato qualcosa" : Bye Bye, il nuovo album di Annalisa, esce oggi nei negozi di musica e nelle piattaforme digitali. Il lavoro segna la svolta della cantante senese: ecco la sua intervista a TgCom 24.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 21:10:00 GMT)

Sting dopo il Festival di Sanremo ritorna in Italia con nuovi appuntamenti live : dopo l’esibizione in qualità di superospite al Festival di Sanremo, il più eclettico dei cantautori, Sting arriva in Italia con 5 appuntamenti. Compositore, autore, attore, filantropo e attivista, Sting è nato a Newcastle (Inghilterra) prima di trasferirsi nel ’77 a Londra e formare i Police assieme a Stewart Copeland e Andy Summers (la band, una delle più iconiche di sempre nella storia della musica, ha pubblicato 5 album in studio e vinto 6 ...

Nasce il videogioco di Max Gazzè per Alchemaya : la novità dopo il Festival di Sanremo 2018 : Il videogioco di Max Gazzè arriva dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2018. L'artista ha partecipato all'ultima edizione della kermesse condotta da Claudio Baglioni con La leggenda di Cristalda e Pizzomunno, ma solo in queste ultime ore è arrivata la novità curiosa che riguarda Alchemaya. Gazzè è infatti diventato il protagonista di un videogioco nel quale è imposta una missione da compiere, così come accade nella maggior parte dei ...

Televoto truccato al Festival di Sanremo? Video : Un recente servizio di #Striscia la notizia ha messo in evidenza un fatto che sarebbe accaduto durante la quinta serata del Festival di Sanremo [Video]. Un giornalista accreditato presso il Festival ha dichiarato di essere venuto a conoscenza del nome dei vincitori diversi minuti prima che il Televoto fosse chiuso ufficialmente. Il servizio sta mettendo in discussione la regolarita' della kermesse canora, oltre che ad alimentare un polverone sui ...