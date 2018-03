Ferrari - La FXX K Evo scende in pista a Austin

quattroruote

(Di martedì 13 marzo 2018) Si è svolto nel weekend scorso il primo evento del programmaRacing Days 2018. La Casa del Cavallino ha scelto il Circuit of the Americas di, in Texas, dove oltre alle gare delChallenge North America si sono svolti gli eventi dedicati al programma F1 Clienti e al programma XX.Consegnati i primi tre esemplari della FXX K Evo. Proprio il programma XX è stato al centro dell'attenzione visto che ha debuttato tra i cordoli la nuova FXX K Evo. La hypercar daera stata presentata in forma statica alle Finali Mondiali 2017 del Mugello: si tratta di un aggiornamento della FXX K che riguarda soprattutto l'aerodinamica, con un aumento della downforce del 23% rispetto alla FXX K e del 75% rispetto alla Laomologata per uso stradale. Il powertrain Hy-Kers è rimasto immutato: eroga 1.050 CV e oltre 900 Nm di coppia, con 860 CV e 750 Nm garantiti dal V12 6.3 ...