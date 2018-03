ilrestodelcarlino

: Ferrara, ex comandate dei vigili. 'Addio alle multe, meglio vini e formaggi' - FREEVOICEOFTHEP : Ferrara, ex comandate dei vigili. 'Addio alle multe, meglio vini e formaggi' - InvinoDivino : Ferrara, ex comandate dei vigili. 'Addio alle multe, meglio vini e formaggi' - Il Resto del Carlino -

(Di martedì 13 marzo 2018), 12 marzo 2018 - Via la divisa,il grembiule da oste ; e in mano, al posto del fischietto e del blocchetto delle, un calice di vino e il taccuino per le ordinazioni. Svolta ...