Fermato il presunto killer dei pensionati trucidati nel trevigiano : Un uomo di 35 anni, Sergio Papa, è stato Fermato dai carabinieri nella notte del 9 marzo a Refrontolo, una località vicina a Cison nel trevigiano, dove si è consumato il brutale duplice omicidio di due anziani coniugi. Papa ha una biografia decennale di furti, rapine e violenze, ed era da almeno 4 anni, che non si avevano notizie del presunto killer, sparito dalla circolazione. La svolta al caso dopo gli accertamenti svolti sul luogo del ...

Coppia di anziani massacrati in giardino a Cison di Valmarino - Fermato il presunto assassino : Un uomo di 35 anni residente nello stesso borgo in provincia di Treviso è il principale sospettato di aver commesso il delitto.Continua a leggere

Treviso - Fermato il presunto omicida della coppia uccisa in giardino : motivi economici : Treviso, fermato il presunto omicida della coppia uccisa in giardino: motivi economici Il movente economico è all’origine del duplice omicidio. Le due vittime sono state accoltellate l’1 marzo. A trovare i cadaveri la figlia che aveva dato subito l’allarme Continua a leggere L'articolo Treviso, fermato il presunto omicida della coppia uccisa in giardino: motivi economici proviene da NewsGo.

Treviso - coppia uccisa in giardino : Fermato il presunto assassino : Un uomo di 35 anni è stato fermato nella notte dai carabinieri per l'omicidio della coppia di anziani, uccisi il primo marzo a Cison di Valmarino , Treviso, nel giardino della loro abitazione. Secondo ...

Coppia uccisa - Fermato presunto omicida : ANSA, - TREVISO, 10 MAR - Un uomo di 35 anni è stato arrestato nella notte dai carabinieri per l'omicidio della Coppia di anziani, uccisi il primo marzo a Cison di Valmarino , Treviso, . Secondo ...

Omicidio Mauro Rostagno - conFermato ergastolo al boss Virga ma assolto presunto killer : A quattro anni dalla sentenza di prima grado la corte d’Assise d’appello di Palermo ha parzialmente riformato il verdetto sull’Omicidio di Mauro Rostagno. I giudici hanno confermato la condanna all’ergastolo per il boss Vincenzo Virga accusato di essere il mandante dell’assassinio del giornalista e sociologo ucciso nelle campagne di Lenzi, nel Trapanese, il 26 settembre del 1988, ma hanno il secondo imputato, Vito Michele Mazara, ...

Fratelli feriti - Fermato presunto autore : ANSA, - SINOPOLI , REGGIO CALABRIA, , 15 FEB - Si è costituito ai carabinieri il presunto autore del tentato omicidio dei Fratelli Pasquale e Giuseppe Panuccio, feriti il 5 febbraio scorso a colpi di ...

Macerata - Fermato il presunto autore della sparatoria in strada : Roma, 3 feb. , askanews, E' stato fermato il presunto autore della sparatoria avvenuta stamattina a Macerata. Si tratta di un italiano. Secondo le prime ricostruzioni della polizia sarebbe lui l'uomo ...

Spari Macerata - Fermato presunto autore : 13.04 Il presunto responsabile della sparatoria che ha seminato panico a Macerata è stato bloccato in piazza della Vittoria, davanti al Monumento ai caduti. Alla vista degli agenti,l'uomo è fuggito a piedi, gettando via degli indumenti ma è stato preso. La pistola l'aveva lasciata in auto.

Roma - Fermato presunto killer del 'Mitraia' : Roma, 25 gen. (AdnKronos) - C'è un fermato per l'omicidio di Alberto Ianni, detto 'Mitraia', il 39enne ucciso due giorni fa con un colpo di pistola sul ballatoio di casa, in via Sebastiano Satta, a Casal Bruciato a Roma. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l'omicidio sarebbe di natura passiona

Roma - Fermato presunto killer del 'Mitraia' : Roma, 25 gen. (AdnKronos) - C'è un fermato per l'omicidio di Alberto Ianni, detto 'Mitraia', il 39enne ucciso due giorni fa con un colpo di pistola sul ballatoio di casa, in via Sebastiano Satta, a ...

Roma - Fermato presunto killer del 'Mitraia' : C'è un fermato per l' omicidio di Alberto Ianni , detto 'Mitraia', il 39enne ucciso due giorni fa con un colpo di pistola sul ballatoio di casa, in via Sebastiano Satta, a Casal Bruciato a Roma. ...

'Ndrangheta - Fermato a Modena il presunto reggente in Emilia : Bologna, 23 gennaio 2018 - I carabinieri di Modena hanno fermato il nuovo presunto reggente della 'Ndrangheta Emiliana: Carmine Sarcone, 39 anni, indagato per associazione mafiosa, fratello di ...

Fermato presunto reggente cosca emiliana : (ANSA) - BOLOGNA, 23 GEN - I carabinieri di Modena hanno Fermato il nuovo presunto reggente della 'Ndrangheta emiliana: Carmine Sarcone, 39 anni, indagato per associazione mafiosa, fratello di ...