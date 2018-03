Federica Pellegrini selfie in bagno è un boom di like

Filippo Magnini-Giorgia Palmas : nuova coppia vip? Federica Pellegrini fa parte del passato : Filippo Magnini ha già fatto pace con il proprio cuore? Sembrerebbe di sì. L’ex nuotatore azzurro, dopo la tormentata storia d’amore con Federica Pellegrini, pare aver finalmente messo da parte i brutti ricordi iniziando una nuova relazione con l’attrice e conduttrice televisiva Giorgia Palmas. La 36enne, ex velina di Striscia la Notizia ed attualmente nelle vesti di conduttrice del Processo di Biscardi su 7 gold, sarebbe, ...

Italian Sportraits Awards 2018. OA Sport premia Giorgio Minisini. Canottaggio “pigliatutto” - Federica Pellegrini la “campionessa dei ragazzi” : Arte, tenacia, forza, grazia e determinazione: Giorgio Minisini, campione del mondo di nuoto sincronizzato in coppia con Manila Flamini, rappresenta tutto questo, riassumendo al meglio i valori dell’Italia nelle competizioni Sportive internazionali. Al campione iridato di Budapest è andato il primo premio Oa Sport, nell’ambito della sesta edizione dell’Italian Sportrait Awards, premio annuale organizzato da ConfSport, che si è tenuto ieri sera ...

Giovanni Malagò : “Candidiamo Federica Pellegrini per entrare nel Cio in quota atleti”. Nuova investitura per la Divina : Federica Pellegrini quasi sicuramente proseguirà la propria carriera fino alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La Divina continuerà a emozionarci in vasca come ormai sta facendo da tre lustri ma oggi è arrivata un’ulteriore investitura da parte di Giovanni Malagò, Presidente del Coni, che ha lanciato la possibilità di una candidatura da parte della Campionessa di Spinea per entrare nel CIO (Comitato Olimpico Internazionale) in quota atleti. Il ...

Filippo Magnini dimentica Federica Pellegrini con Giorgia Palmas? FOTO : Federica Pellegrini: Filippo Magnini si frequenta con Giorgia Palmas? Tra Filippo Magnini e Giorgia Palmas non ci sarebbe soltanto una bella amicizia: che il nuotatore abbia finalmente messo una pietra sopra alla sua storia d’amore con Federica Pellegrini grazie alla bella ex velina? Il gossip è stato lanciato dal settimanale Chi nel nuovo numero in uscita in tutte le edicole mercoledì 14 marzo. Per ora sappiamo solo che i due si ...

Nuoto : Verona - Cangrande d'oro a Federica Pellegrini - 2 - : 'Verona vanta tantissime eccellenze sportive ' spiega l'assessore Rando ', non solo per quanto riguarda gli sport maggiori ma anche nelle discipline considerate minori. Sarà una grande soddisfazione ...

Nuoto : Verona - Cangrande d'oro a Federica Pellegrini : Verona, 7 mar. (AdnKronos) - Sarà consegnato a Federica Pellegrini il premio Cangrande d’Oro 2018. La consegna si terrà lunedì 12 marzo, alle ore 17.30, nell’auditorium della Gran Guardia, durante la premiazione degli Oscar dello sport alle eccellenze sportive scaligere. L’evento, ad ingresso gratui

Nuoto - Pro Swim Series Atlanta 2018 : Federica Pellegrini terza e primato nei 100 dorso negli Stati Uniti : Nella terza giornata di gare della tappa inaugurale dei Pro Swim Series, programmata ad Atlanta fino al 4 marzo, è Federica Pellegrini ancora una volta a mettersi in evidenza. La campionessa di Spinea è terza nei 100 dorso vinti dalla solita canadese Taylor Ruck (59″13), protagonista assoluta di questo meeting a stelle e strisce. La veneta si è migliorata ulteriormente rispetto alle batterie del mattino, dove aveva ottenuto il suo ...

Nuoto - Pro Swim Series Atlanta 2018 : Federica Pellegrini seconda nei 200 dorso negli Stati Uniti : Federica Pellegrini ben si è comportata nella vasca di Atlanta (Stati Uniti) nella seconda giornata delle Pro Series negli States. La campionessa di Spinea si è classificata in seconda posizione nei 200 dorso, in una distanza che non ha mai disdegnato, ripresa in questa stagione di “scarico” dopo le fatiche delle annate precedenti. 2’11″28 il crono della veneta preceduta da un’eccezionale Taylor Ruck ...

Nuoto - Federica Pellegrini torna sui 200 stile libero? La Divina iscritta alle Pro Series negli USA - giovedì in gara! : Federica Pellegrini è negli USA ed è pronta per tornare in gara. La Divina ha svolto un raduno in altura a Fort Lauderdale e giovedì è attesa in vasca ad Atlanta per la Pro Series USA, importante circuito a stelle e strisce. La nostra Nazionale sta svolgendo una serie di allenamenti oltreoceano in modo da arrivare preparata all’estate che culminerà con gli Europei di Glasgow. Dunque giovedì vedremo all’opera la Campionessa del Mondo ...

Filippo Magnini a Domenica Live : 'L'amore con Federica Pellegrini? Vi racconto la verità...' : ROMA - Su Leggo.it le interviste di Domenica Live. 'Io il 2 dicembre ho lasciato il nuoto, dopo 27 anni. Ho iniziato a otto anni, poi dopo 27 ho detto: è ora di fare qualcosa di serio, basta giocare ...