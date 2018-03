Fatti sentire di Laura Pausini ai blocchi di partenza | “Sanremo 2018? Ho detto no prima

Un successo il video di Laura Pausini con Gente De Zona per Nadie Ha Dicho - in attesa di Fatti sentire : Il video di Laura Pausini con Gente De Zona ha fatto segnare un altro successo nel rapido galoppare verso il rilascio di Fatti sentire, nuovo album di inediti atteso per il 16 marzo. La clip dedicata alla nuova resa di Non è detto, pensata per il mercato spagnolo, ci restituisce un'immagine di Laura Pausini carica di femminilità, tratto che spesso ha portato nei video che ha voluto dedicare ai suoi brani. Completamente diverso da Non è ...

Per la Festa della Donna Fatti sentire con Laura Pausini : come partecipare all’iniziativa : La Festa della Donna con Laura Pausini porta il messaggio di Fatti sentire. Il titolo dei disco non è inFatti solo il biglietto da visita dell'album, ma una maniera per comunicare qualcosa di molto importante. Per partecipare al contest ideato dall'artista, è sufficiente fotografare la propria mano con la scritta Fatti sentire, quindi condividerla su Instagram con l'hashtag Fatti sentire, in occasione della Festa della Donna. In questo modo, ...

Tutte le novità sul lancio di Fatti sentire - nuovo album di Laura Pausini dal 16 marzo : Mancano pochi giorni al lancio del nuovo album di Laura Pausini ma iniziano già a trapelare le prime novità sulla modalità scelta dall'artista per farci entrare in contatto con la sua nuova espressione musicale, attesa per il 16 marzo in tutto il mondo. Per Fatti sentire, Laura Pausini ha inFatti pensato a un metodo del tutto speciale di presentazione, chiamando a raccolta tutti i giornalisti per un volo su un Boeing Alitalia da Milano a ...

Le speranze in Un progetto di vita in comune di Laura Pausini - 3° estratto da Fatti sentire (audio e testo) : Un progetto di vita in comune di Laura Pausini ha finalmente raggiunto tutte le piattaforme di streaming. Il brano rappresenta la seconda instant gratification da Fatti sentire, dopo Fantastico (Fai quello che sei) che abbiamo potuto sentire a partire dal 16 febbraio. Il brano non rappresenta un singolo, che rimane fissato in Non è detto, ma solamente un "premio" per coloro che hanno pre-salvato il disco in uscita il 16 marzo. In questo ...

Audio e testo di Fantastico (Fai quello che sei) di Laura Pausini - brano che anticipa Fatti sentire : Fantastico (Fai quello che sei) di Laura Pausini anticipa il disco in uscita il 16 marzo. Il brano non rappresenta un nuovo singolo, che rimane Non è detto, ma è una piccola anteprima dell'album atteso tra qualche settimana e rilasciato su etichetta Warner Music. Il nuovo brano è disponibile sulle piattaforme di streaming online e su iTunes, dove è stato disponibile a partire dalle ore 24 del 16 di febbraio. Stando a quanto dichiarato ...

Svelati gli autori del nuovo album di Laura Pausini - in Fatti sentire torna Virginio Simonelli da Amici 10 : Gli autori del nuovo album di Laura Pausini sono ufficiali. Tra i tanti nomi attesi per questo nuovo lavoro che raggiungerà il mercato il 16 marzo, anche quello di Enrico Nigiotti, già anticipato tra le firme del brano Le due finestre. Il finalista di X Factor, che ha anche raggiunto il palco del Festival di Sanremo per duettare con i The Kolors in Frida, compare quindi in uno dei progetti più importanti del 2018, che sarà presentato nel ...

Laura Pausini - “Non è detto” / Dopo il singolo arriva l'album "Fatti Sentire" - attesa per il tour mondiale : Laura Pausini ha concesso un'intervista a Vanity Fair parlando del suo difficile esordio, nel quale non si sentiva padrona del suo destino. Poi però qualcosa è cambiato...(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 18:09:00 GMT)

Laura Pausini - il nuovo album "Fatti sentire" esce il 16 marzo : La cantante italiana più amata nel mondo tornerà live in Italia il 21 e 22 luglio 2018 con due anteprime evento al CIRCO MASSIMO, che precedono la partenza di un grande tour mondiale a partire dall'...

Annunciata la data d’uscita del nuovo album di Laura Pausini : Non è detto anticipa Fatti sentire : La data d'uscita del nuovo album di Laura Pausini è finalmente ufficiale. L'artista tornerà sul mercato discografico il 26 gennaio, con l'uscita di Non è detto, mentre il disco è atteso per il 16 marzo 2018. Nello stesso giorno, sarà rilasciata anche la versione spagnola del nuovo lavoro, come lasciato intendere dai numerosi spoiler delle ultime settimane. La nuova era discografica di Laura Pausini sarà anticipata dal singolo Non è detto, ...

Il mondo rosa di Laura Pausini - tra una sana follia e l’uscita imminente di Fatti sentire : Laura Pausini si racconta a Vanity Fair a qualche settimana dall'uscita di Fatti sentire, nuovo album che sarà il seguito naturale di Simili. Il disco sarà anticipato dal singolo Non è detto, in uscita il 26 gennaio in radio e in tutte le piattaforme di streaming musicale. Si racconta in tutto il suo essere un po' "pazza", la Pausini, che agli inizi venne addirittura definita zuccherosa da Enrico Mentana. Non facile l'impatto con il ...

Il video di Non è detto di Laura Pausini presto in anteprima su Rai1 : anche Enrico Nigiotti tra gli autori di Fatti sentire : Il video di Non è detto di Laura Pausini presto in anteprima. Il brano è atteso per la rotazione radiofonica a partire dal 26 gennaio, rappresentando l'apripista del nuovo disco, Fatti sentire, di cui ancora non conosciamo la data d'uscita. La clip ufficiale dedicata al brano sarà quindi presentata in anteprima su Rai1, alla conclusione del TG1. Il 26 gennaio è invece previsto l'inizio della rotazione radiofonica del brano che apre la nuova ...

Laura Pausini - Fatti sentire è il nuovo album : quando esce e altre news : La cantante Laura Pausini rivela il titolo del prossimo album “Fatti sentire” La cantante Laura Pausini decide di rivelare il titolo del suo prossimo album “Fatti sentire” attraverso il suo profilo social di Instagram. La bella romagnola pubblica la futura copertina del suo album in cui viene ritratta di spalle, con una giacca di jeans […] L'articolo Laura Pausini, Fatti sentire è il nuovo album: quando esce e altre ...