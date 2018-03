Fashion Film Festival Milano sono aperte le iscrizioni

A Tiziano Ferro l’Italian Excellence Award 2018 all’Italia – Film Fashion and Art Fest di Los Angeles : A Tiziano Ferro l'Italian Excellence Award 2018, che il cantante di Latina ritirerà nel corso del 13° L.A., Italia - Film Fashion and Art Fest in programma dal 25 febbraio al 3 marzo a Los Angeles. La maniFestazione, organizzata in America, promuove il cinema italiano nella settimana che precede gli Oscar e ha in programmazione la proiezione del docu-Film Vasco Modena Park, che con la regia di Pepsy Romanoff racconta lo storico concerto per i ...