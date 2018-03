Farming Simulator 17 | L’Official Expansion 2 e il ROPA DLC disponibili da oggi

Farming Simulator 19 : pubblicata la prima immagine di gioco : Come possiamo vedere di seguito, Farming Simulator 19 rivela il primissimo screenshot di gioco.Farming Simulator 19 uscirà verso la fine del 2018 per PlayStation 4, Xbox One e PC. Mentre lo studio di sviluppo GIANTS Software si appresta a mettere assieme le prime parti di gioco, oggi possiamo vedere il primissimo esclusivo screenshot in-game, per farvi pregustare alcuni degli elementi che Farming Simulator 19 ha in serbo per gli appassionati di ...