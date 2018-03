Fano | bomba innescata per errore | evacuate 23mila persone Ultime notizie | l' ordigno

Bomba rischia di esplodere - stop ai treni. Ventimila persone evacuate a Fano : Mobilitati anche gli artificieri della Marina militare per neutralizzare l'ordigno, che sarà fatto brillare in mare. Evacuati l'ospedale Santa Croce e la stazione ferroviaria. Bloccati anche i treni dato che la stazione si trova nella zona di pericolo.Continua a leggere

Emergenza a Fano - trovata bomba innescata : 23.000 evacuati - arriva l’esercito. L’ordigno sarà fatto esplodere in mare : E’ in corso una massiccia operazione per evacuare circa 23 mila persone dal centro di Fano, dopo il ritrovamento stamani di un ordigno bellico in un cantiere dell’Aser in viale Ruggeri sul lungomare Sassonia. Debbono essere allontanate le persone da case, strutture ed edifici pubblici nel raggio di circa 1.800 metri dal punto di ritrovamento della bomba. La decisione e’ stata adottata poco fa dalla prefettura di Pesaro ...