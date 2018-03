Facebook Watch | in estate potrebbero arrivare i video con le notizie

Tecnologia : Facebook vuole portare le news sulla sua piattaforma video “Watch” : Campbell Brown, che si occupa di partnership editoriali per Facebook, ha reso noto in occasione dell’evento Code Media in California, che vi sarebbe il progetto di creare una sezione notizie sulla piattaforma di video “Watch“, lanciata ad agosto negli Stati Uniti (non ancora disponibile in Italia), per sfidare Netflix e YouTube. La mossa farebbe parte della più ampia strategia di Facebook sulle notizie. L'articolo Tecnologia: ...