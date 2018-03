Fabio Fazio | collasso totale negli ascolti | l' Isola dei Famosi lo travolge | guaio Rai

Fabio Fazio : "Ci vediamo a novembre ma non so se ci sono" : Futuro incerto in Rai per Fabio Fazio dopo le elezioni? Il conduttore di 'Che tempo che fa' scherza durante l'intervista a Luca Guadagnino. "Ci vediamo a novembre ma non so se ci sono", le parole di Fazio.Il regista Luca Guadagnino - reduce dalla notte degli Oscar dove il suo film, 'Chiamami col tuo nome', ha vinto il premio per la Miglior sceneggiatura non originale - questa sera è stato ospite di 'Che tempo che fa' di Fabio Fazio su Rai ...

Luciana Littizzetto a Che tempo che fa : la battutaccia squallida su Silvio Berlusconi. Anche Fabio Fazio s'indigna - per finta - : Finita la par condicio, a Che tempo che fa di Fabio Fazio , Luciana Littizzetto torna a parlare di politica. Sdraiata sulla scrivania, prima sfotte il conduttore: 'Ci stiamo riposizionando Fabio? Hai già chiesto il sussidio di cittadinanza come conduttore noioso? Stai diventando berlusconiano? Stai ...

Loretta Goggi/ Fabio Fazio mi ha censurato e pensare che l'ho scoperto io... (Ieri e Oggi) : Loretta Goggi questa sera sarà ospite di Ieri e Oggi, talk show in seconda serata condotto da Carlo Conti. Appuntamento alle 23.55 su Rai Tre. (Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 11:25:00 GMT)

Che tempo che fa - puntata 11 marzo : Fabio Fazio chiama Al Bano : Al Bano ospite questa domenica da Fabio Fazio a Che tempo che fa Il conduttore Fabio Fazio tornerà questa domenica 11 marzo, come sempre a partire dalle 20:35 su Rai Uno, con una nuova puntata di Che tempo che fa. Al fianco di Fazio ci saranno ancora una volta la comica piemontese Luciana Littizzetto e la showgirl svedese Filippa Lagerback, che accoglieranno con lui i numerosi ospiti della serata. Durante la prima parte della trasmissione, ...

Fabio Fazio - botto a Che tempo che fa : porta il 90enne Ciriaco De Mita : Ciriaco De Mita , uno dei più grandi esperti del proporzionale, sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che Fa - domenica 11 marzo alle 20.35 su Rai1 - per commentare i possibili scenari futuri dopo il ...

Fabio Fazio - Matteo Salvini lo massacra dopo il trionfo alle elezioni : 'Un brindisi a te e a tutti i miei nemici' : Ma come gode Matteo Salvini dopo il trionfo al voto del 4 marzo. Certo, ora la strada per formare un governo sarà difficile da percorrere, anche perché Sergio Mattarella sembra avere idee differenti ...

Fabio Fazio - Che tempo che fa senza politica : un botto clamoroso in termini di share - tutto merito di Donatella Versace? : Fabio Fazio in risalita. Su Raiuno Che tempo Che Fa - dalle 20.37 alle 21.57 " ha conquistato 5.172.000 spettatori pari al 19.5% di share mentre Che tempo Che Fa " Il Tavolo " in onda dalle 21.01 alle ...

Che tempo che fa - Donatella Versace e Miriam Leone tra gli ospiti di Fabio Fazio : Per la prima volta Donatella Versace sarà ospite a Che tempo che fa di Fabio Fazio, domani, alle 20.35 su Rai1. Arriveranno poi Fabio De Luigi e Miriam Leone, protagonisti della black comedy 'Metti la ...

Fabio Fazio - a Che tempo che fa Miriam Leone : la bomba sexy per dominare negli ascolti : L'icona di stile a capo della maison di famiglia, Donatella Versace, sarà ospite per la prima volta di Fabio Fazio a Che tempo che fa , domenica 4 marzo alle 20:35 su Rai1. Inoltre, Fabio De Luigi e ...

Fabio Fazio - Che fuori tempo che fa dimezza gli ascolti di Montalbano in mezz'ora : roba da record : Non è da tutti riuscire a dimezzare in mezz'ora gli ascolti di chi ti ha preceduto. Fabio Fazio è riuscito nell'impresa: un record anche questo. Il salotto di seconda serata Che fuori tempo che fa su ...

Fabio Fazio - gli ascolti di Che tempo che fa con Renzi - Saviano e Tomba : Dopo i fasti della puntata sanremese di Che tempo che fa e il botto con l'ospitata di Silvio Berlusconi in studio, Fabio Fazio torna a respirare aria di ribasso. Gli ascolti della puntata del 25 ...

Michele Riondino/ L'attore presenta “La mossa del cavallo” da Fabio Fazio (Che tempo che fa) : Michele Riondino a Che tempo che fa: L'attore è Giovanni Bovara, il protagonista de La mossa del cavallo - C'era una volta Vigata, il film tratto dal romanzo storico di Andrea Camilleri.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 20:54:00 GMT)

Che tempo che fa : Matteo Renzi e gli altri ospiti di Fabio Fazio : Matteo Renzi ospite di Fabio Fazio domenica a Che tempo che fa Ultima puntata di febbraio, questa domenica, per il programma di Rai Uno Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio e anche ultima domenica prima delle elezioni del prossimo 4 marzo. Proprio in occasione delle elezioni, Fazio concluderà il suo operato politico ospitando anche Matteo Renzi, dopo Alessandro Di Battista e Silvio Berlusconi, in quanto esponente maggiore del ...

Fabio Fazio - il colpaccio : Alberto Tomba in tv 30 anni dopo il primo oro olimpico : Terminano con Matteo Renzi questa domenica, 25 febbraio, gli incontri con i tre rappresentanti delle coalizioni principali " centrodestra, centrosinistra e Movimento 5 Stelle " a Che Tempo che Fa , in ...