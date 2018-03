F1 | Sebastian Vettel è ottimista in vista dell’esordio iridato | “Ho fiducia nella nostra

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati 8 marzo. Sebastian Vettel fulmine rosso - Mercedes e Verstappen solo long run : Ci attendavamo la risposta della Ferrari dopo i fuochi d’artificio di ieri della Mercedes e della Red Bull. Sebastian Vettel e la Rossa non hanno deluso, esaltando i tifosi del Cavallino Rampante e svettando nella graduatoria generale dei tempi. 1’17″182 (con gomme hypersoft) e nuovo record della pista. Un tempo ottenuto senza spremere più di tanto la monoposto, a detta di chi è in circuito. Un Sebastian che, dunque, continua a ...

F1 - Test Barcellona 2018 : quali piloti saranno in pista domani (8 marzo)? Sebastian Vettel per rispondere a Red Bull e Mercedes : Giovedì 8 marzo si tornerà in pista a Barcellona per una nuova giornata di Test di Formula Uno. Sul circuito catalano andrà in scena il penultimo atto di queste prove che precedono l’inizio del Mondiale di F1 previsto tra tre settimane in Australia. Ferrari, Red Bull e Mercedes hanno dato risposte altalenanti e la giornata di oggi servirà alle varie scuderie per capire ulteriormente il potenziale delle proprie monoposto e quali sono gli ...

F1 - Test Barcellona 2018 : la risposta della Ferrari. Il graffio di Sebastian Vettel che rimescola le carte : Ci si attendeva la risposta della Ferrari dopo la prima tranche di Test collettivi, riservata alle monoposto del Mondiale di F1 2018. Ebbene, pensand al gelo ed alla neve di qualche giorno fa, sembra passato un secolo. Il sole, quest’oggi, è stato il protagonista assoluto sul circuito del Montmeló (Spagna) e le scuderie hanno potuto lavorare al meglio delle loro possibilità. Dunque, il Cavallino Rampante c’è e l’ha detto ...

F1 - Test Barcellona 2018 : analisi quinta giornata. Sebastian Vettel impressiona con 168 giri - mentre la Mercedes si nasconde. Primi problemi per Red Bull e McLaren : Ha preso il via la seconda, ed ultima, settimana dei Test pre-stagionali riservati alla Formula Uno di Barcellona. Finalmente team e piloti hanno trovato il vero clima catalano. Addio dunque a pioggia, neve e temperature glaciali. La giornata odierna, infatti, si è disputata sotto un bellissimo sole con la colonnina di Mercurio che si atTestava sui 15°. Il lavoro in pista se n’è ovviamente giovato, con molti protagonisti oltre i 100 giri, ...

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati e classifica dei tempi di oggi (6 marzo). Sebastian Vettel piazza il miglior tempo - Bottas e Hamilton alle spalle : Sebastian Vettel ha ottenuto il miglior tempo nella giornata odierna di Test di F1. A Barcellona, dove è incominciata la seconda tranche di prove dopo quella complicata della scorsa settimana, il tedesco della Ferrari ha piazzato un rivelante 1:20.396, tempo ottenuto in mattinata su gomme medie. La Rossa è letteralmente volata e ha fatto la differenza infliggendo due decimi di distacco alla Mercedes di Valtteri Bottas (1:20.596, soft) e tre alla ...

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati 6 marzo. Sebastian Vettel il più veloce di tutti. Bottas ed Hamilton inseguono : C’era chi dopo i primi 4 giorni di freddo e neve in quel di Barcellona (Spagna) aveva già dato per morta la Ferrari dopo la prima tornata di Test in Catalogna. Nel day-1 di questa seconda tranche Sebastian Vettel, con la sua SF71H, ha risposto presente dimostrando velocità e consistenza. Il tedesco ha concluso infatti in vetta alla graduatoria dei tempi di giornata con il crono di 1’20″396 al termine di una sequenza di giri con ...

F1 - Test Barcellona 2018 : i risultati del mattino (6 marzo). Sebastian Vettel piazza il miglior tempo! Ferrari scatenata davanti a Bottas : Sebastian Vettel fa sognare tutti i tifosi della Ferrari e stampa il miglior tempo nella mattinata dei Test di F1 in corso di svolgimento a Barcellona. Dopo il pazzo meteo della scorsa settimana, con neve e pioggia a farla da padrona, oggi le condizioni erano perfette (temperature attorno ai 20 °C) e il tedesco non ha deluso: 86 giri percorsi e 1:20.396 con le gomme medie ottenuto nell’ultima ora. Il vicecampione del mondo ha dato risposte ...

Test F1 Barcellona/ Lewis Hamilton è velocissimo - ma Sebastian Vettel c’è : Test F1 Barcellona, Lewis Hamilton è velocissimo, ma Sebastian Vettel c’è. Grande prestazione del campione del mondo con la Mercedes, ma anche il ferrarista si difende bene(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 10:57:00 GMT)

F1 - Test Barcellona 2018 : la Ferrari non guarda al giro secco. Sebastian Vettel : “Saremo vicini alle Mercedes” : La Ferrari non ha cercato il giro veloce, ma la giusta dimensione sul passo gara oggi nei Test di Barcellona. Lo sa bene Sebastian Vettel, che a MotorSport.com ha dichiarato: “Abbiamo il polso della situazione, capiamo come reagisce la macchina, ma è necessario percorrere più chilometri per capire tante altre cose della vettura. Siamo ai primi chilometri con una monoposto nuova, quindi tutti sono eccitati. Dispiace non poter girare come ...

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati 1° marzo. Lewis Hamilton fa il vuoto con le medie - 3° Sebastian Vettel : Dopo tre giorni da tregenda finalmente Barcellona ha regalato una giornata di bel tempo (e temperature in leggero aumento) per concludere la prima settimana dei Test pre-stagionali riservati alla Formula Uno sul tracciato del Montmelò. Questo giovedì ha visto quello che si può considerare l’esordio vero e proprio di Lewis Hamilton, fermato in precedenza dalle bizze del tempo e, senza dubbio, il campione del mondo ha voluto marcare il ...