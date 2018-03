F1 - Alfa Romeo Sauber | Vasseur cauto | ' Guardate Red Bull e Mercedes | ci hanno messo anni

Alfa Romeo Rombo - ecco lo small suv che potrebbe essere prodotto a Melfi : Lo stabilimento SATA si Melfi (Potenza) oggi produce due vetture di estremo successo della galassia FCA, la Jeep Renegade e la Fiat 500X, il crossover più venduto in Italia. Le due linee di produzione completamente rimodernate lavorano a pieno ritmo, con 600 robot e inediti sistemi di setaccio di imperfezioni nelle scocche. Solo la terza linea, quella dove è imminente la cessazione della produzione della Fiat Punto, ormai lavora a rilento. Tanto ...

Alfa Romeo presenta il nuovo allestimento Tech Edition per la Giulia : Stile sportivo e ricca dotazione di serie, con un significativo vantaggio economico. È questa, in sintesi, l’anima della nuova serie speciale Tech Edition che di certo saprà soddisfare le esigenze dei clienti...

Alfa Romeo Giulia - Debutta la serie speciale Tech Edition : Con un doppio porte aperte per il 17-18 e 24-25 marzo l'Alfa Romeo presenta in Italia la Giulia Tech Edition. Questa edizione limitata offre una particolare dotazione di accessori ed è proposta con motori benzina e diesel a un prezzo di listino che parte da 32.500 euro.La dotazione di serie. La dotazione di serie della Tech Edition include i cerchi di lega da 18", i gruppi ottici bixenon, la pedaliera sportiva di alluminio, l'infotainment ...

Alfa Romeo continua la sua partnership con Radio Deejay : Si terrà a Bari, la prossima domenica, la "Deejay Ten", la corsa non competitiva ideata da Linus che coinvolgerà migliaia di appassionati sul lungomare del capoluogo pugliese. All'evento...

Alfa Romeo Giulietta e MiTo : in promozione con Anticipo Zero per tutto il mese di marzo : ... nonostante la lunghissima carriera alle spalle, continuano ad essere delle solide realtà del mondo delle quattro ruote italiano, anche se con volumi di vendita nettamente inferiori rispetto al ...

Alfa Romeo - Quadrifoglio NRING per Stelvio e Giulia : Alfa Romeo, Quadrifoglio NRING per Stelvio e Giulia A Ginevra Alfa Romeo porta le sue ultime serie speciali di Stelvio, Giulia e 4C Coupé e Spider Continua a leggere L'articolo Alfa Romeo, Quadrifoglio NRING per Stelvio e Giulia proviene da NewsGo.

F1 - Mondiale 2018 : Tatiana Calderon promossa test driver in Sauber-Alfa Romeo : La scuderia Alfa Romeo-Sauber ha reso noto di aver nominato test driver per la stagione 2018 di Formula 1 la colombiana Tatiana Calderon. Ventiquattro anni, pilota del campionato GP3 dal 2016, la sudamericana aveva già un rapporto contrattuale con la Sauber dal 2017 con il ruolo di sviluppare la monoposto. Quest’oggi, però, l’annuncio della promozione: si adopererà al simulatore per confrontare i dati raccolti in pista e la vedremo ...

Volvo XC40 è Auto dell'Anno 2018 - battuta l'Alfa Romeo Stelvio : Il Salone Internazionale dell'Auto di Ginevra si apre con una notizia importante: il suv Volvo XC40 è stato eletto Auto dell'Anno 2018. Il Car Of The Year è il più prestigioso premio del settore Automotive in Europa, e la casa svedese nella sua lunga storia non se lo era mai aggiudicato prima. Per la seconda volta consecutiva, il premio va a un suv, è questo la dice lunga sulla tendenza in atto nel settore Automobilistico. Volvo XC40 ha ...

Alfa Romeo - Festeggia i 90 anni della prima vittoria alla Mille Miglia : Il 1 aprile del 1928 Giuseppe Campari e Giulio Ramponi vinsero la seconda edizione della Mille Miglia a bordo dell'Alfa Romeo 6C 1500 Super Sport, una delle creature di Vittorio Jano, che rese leggendario il sei cilindri di questa vettura, con testa fissa e sovralimentata. In quelloccasione lauto percorse 1.618 km viaggiando a una media di 84 km/h e centrando il primo di 11 successi dell'Alfa Romeo, di cui 7 consecutivi, dal 1932 al ...

Alfa Romeo 4C - le versioni speciali Competizione e Spider Italia : Al Salone di Ginevra Alfa espone anche per due edizioni speciali della fortunatissima 4C. Alfa Romeo 4C Competizione e Alfa Romeo 4C Spider Italia saranno prodotte in 108 esemplari e metteranno a disposizione dei rispettivi proprietari un pacchetto estetico dedicato, oltre alla presenza di uno scarico più performante. La versione coupé, in particolare, presenta una caratteristica tinta denominata Grigio Vesuvio Opaco, alla quale potranno essere ...

F1 : Garage Italia partner scuderia Alfa Romeo-Sauber : Entrare nel mondo della Formula 1 al fianco dell'iconica Alfa Romeo, marchio a me molto caro, mi rende orgoglioso: insieme faremo grandi cose". , ANSA, .

F1 : Garage Italia diventa partner Alfa Romeo Sauber Team : Milano, 2 mar. (AdnKronos) – Garage Italia diventa partner dell’Alfa Romeo Sauber F1 Team. Il logo di Garage Italia sarà posizionato sull’area del mento del casco di Charles Leclerc per la stagione 2018 del campionato FIA Formula 1. ‘Annunciamo con piacere la nostra partnership con Garage Italia, un’azienda esclusiva specializzata nel mondo della personalizzazione creativa. Lavorare insieme ad un’azienda così ...

Alfa Romeo Giulia e Stelvio Nurburgring - inno alla velocità : ROMA - Giulia e Stelvio Quadrifoglio sono la massima espressione contemporanea della sportività Alfa Romeo. Equipaggiate con il 2.9 V6 biturbo benzina da 510 cavalli di potenza e 600 Nm di coppia, Che ...

Alfa Romeo a Ginevra - Le NRing Edition di Stelvio e Giulia Quadrifoglio e le altre novità : L'Alfa Romeo presenta quattro serie speciali che debutteranno al Salone di Ginevra e che sottolineano ulteriormente l'anima sportiva del marchio. Si tratta della Giulia Quadriglio NRing Edition, della Stelvio Quadrifoglio NRing Edition, della 4C Coupé Competizione e della 4C Spider Italia. A queste si aggiunge l'inedito Pack Performance dedicato alla Stelvio Super. Giulia e Stelvio Quadrifoglio Nürburgring Edition. I recenti record segnati sulla ...