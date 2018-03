Ex calciatore in campo a 75 anni | firma contratto con una squadra di Terza Categoria

calcioweb.eu

Saluto romano sul campo del Marzabotto, squalifica di 8 mesi per il calciatore Luppi - Ci sono notizie terribili. Tristissime. Lasciarci tutti così, all'improvviso. Un grande calciatore, un grande uomo…

(Di martedì 13 marzo 2018) Lamberto Boranga, 75compiuti lo scorso 30 ottobre, è pronto a tornare in. Hato ieri il tesseramento con la Marottese,marchigiana di. Ha scelto ladi Marotta, laddove da bambino in estate era solito tuffarsi sulla spiaggia ed un giorno fu il popolare giornalista Nando Martellini a vederlo esibirsi, predestinandogli una brillante carriera da portiere, come poi è stato, vestendo le maglie di Perugia, Fiorentina, Reggiana, Brescia, Cesena, Varese, Parma e Foligno. “Il calcio rimarrà sempre la mia vita, anche se oggi mi dedico principalmente all’atletica leggera – ammette – e sono certo che quando tornerò in, indipendentemente dalla, che provero’ le stesse emozioni di quanto feci l’esordio in serie A. Non cerco sfide particolari, ma io amo l’agonismo in tutte le sue sfaccettature e mi ...