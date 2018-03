today

: L'avanzata dei populisti preoccupa l'Europa. Le Pen esulta: 'una pessima serata per l'Ue' #elezioni… - Agenzia_Ansa : L'avanzata dei populisti preoccupa l'Europa. Le Pen esulta: 'una pessima serata per l'Ue' #elezioni… - moisescresp71 : Europa preoccupata, Padoan: “L'Italia è un elemento di incertezza” - Today_it : Europa preoccupata, Padoan: “L'Italia è un elemento di incertezza” -

(Di martedì 13 marzo 2018) Il limbo in cui è sospesa l', in attesa del nuovo governo, non preoccupa soltanto gli abitanti dello Stivale, ma anche i 'grandi' oltre confine. Durante le riunioni dell&rsquo...