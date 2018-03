Europa League Arsenal-Milan | dirige Eriksson Dinamo Kiev-Lazio | Gil Manzano

CHAMPIONS & Europa LEAGUE/ Ravezzani : Juventus a parte nessuna italiana può competere in Europa - esclusiva - : Le italiane in Europa: intervista esclusiva a Fabio Ravezzani sul comportamento dei club azzurri in CHAMPIONS e Europa LEAGUE.

Sorteggio quarti Europa League : data - come funziona e dove vederlo in tv : In streaming l'evento sarà visibile su tablet, smartphone e laptop attraverso Sky Go e sul sito ufficiale della UEFA. come funziona IL Sorteggio A differenza degli ottavi, il Sorteggio dei quarti ...

Juve - attenta all’Atalanta : in trasferta è super - e vuole l’Europa League. Ecco perché la partita di Mercoledì non è affatto scontata : Juventus-Atalanta, partita da brividi. La 28^ giornata del campionato di Serie A ha regalato grosse emozioni e portato indicazioni per lo scudetto, sorpasso da parte della Juventus sul Napoli, successo dei bianconeri contro l’Udinese mentre la squadra di Sarri non è andata oltre il pareggio nel big match contro l’Inter. La squadra di Massimiliano Allegri ha un solo punto di vantaggio sul Napoli e non si può parlare assolutamente di ...

Si disputano questa settimana le gare di Ritorno degli ottavi di Europa League: Milan e Lazio tentano l'impresa

Kia ed Europa League insieme per i prossimi tre anni : GRANDE VISIBILITà - "La Uefa Europa League è la piattaforma perfetta da cui partire per coinvolgere da vicino i tifosi di tutto il mondo e migliorare ancora la visibilità di Kia come un marchio ...

Arsenal-Milan - ritorno ottavi Europa League : come vederla in tv? Il programma e l’orario. Le probabili formazioni : Giovedì 15 marzo si giocherà Arsenal-Milan, ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League 2018. I rossoneri sono chiamati a una clamorosa impresa per ribaltare il 2-0 maturato a San Siro: la sconfitta patita in casa obbligherà i ragazzi di Gennaro Gattuso a realizzare un miracolo sportivo nella tana dei Gunners, dovranno vincere con due gol di scarto (segnandone almeno tre) per volare ai quarti di finale della seconda competizione ...

Lazio - Parolo : 'Per noi il Var è spento - meno male che non c'è in Europa League' : Marco Parolo non ci sta. Dopo il 2-2 in casa del Cagliari, il centrocampista della Lazio esterna il suo rammarico per l'ennesimo torto arbitrale subito in stagione: 'Non capiamo alcune cose: c'è la ...

Risultati e classifica Serie A - 27a giornata : Juventus al comando - l’Atalanta sogna l’Europa League : Si sono appena concluse le gare pomeridiane della 28a giornata della Serie A di calcio: la Juventus vola in vetta alla classifica in maniera solitaria grazie alla doppietta di Dybala, che schianta 2-0 l’Udinese, mentre la Lazio si salva al 94′ in casa del Cagliari grazie ad Immobile, ed impatta 2-2. L’Atalanta espugna Bologna, mentre in chiave salvezza sono pesantissimi i tre punti guadagnati dal Crotone, con il 4-1 alla ...

Bologna-Atalanta 0-1 : De Roon riporta i bergamaschi in zona Europa League : De Roon trova un gol da tre punti e l'Atalanta si riavvicina alla zona Europa League, approfittando della sconfitta della Sampdoria a Crotone. Il Bologna resiste fino a pochi minuti dalla fine ma, poi,...

Dinamo Kiev-Lazio - su che canale vederla in tv? Programma e orario del ritorno degli ottavi di Europa League : Giovedì 16 marzo si giocherà Dinamo Kiev-Lazio, ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League 2018 di calcio. I biancocelesti vanno a caccia della qualificazione al turno successivo ma serve la vittoria (o un pareggia segnando almeno tre gol) sul campo dell’ostica formazione ucraina: dopo il 2-2 maturato allo Stadio Olimpico di Roma, i ragazzi di Simone Inzaghi vanno a caccia dell’impresa in trasferta per tornare tra le ...

Arsenal-Milan - su che canale vederla in tv? Programma e orario del ritorno degli ottavi di Europa League : Giovedì 16 marzo si giocherà Arsenal-Milan, ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League 2018 di calcio. Super sfida tra i Gunners e i rossoneri ma il risultato di San Siro sembra aver già indirizzato la contesa: gli inglesi si sono imposti per 2-0 e ora i ragazzi di Rino Gattuso dovranno realizzare un’incredibile rimonta nella tana dei ragazzi di Wenger. Vincere con tre gol di scarto sembra davvero una missione impossibile per ...

Atalanta - a Bologna senza tifosi ma con l'obiettivo Europa League ben in vista : Il mio personale auspicio è che, al di là delle rivalità calcistiche e più che i risultati, possano davvero contare i veri valori del calcio e dello sport. Spero quindi che tutti gli addetti ai ...

Sono stati oltre 1,6 i milioni di spettatori collegati su Tv8 per seguire il match dei biancocelesti

PAGELLE Lazio Dinamo Kiev 2-2: i voti della partita dello stadio Olimpico. I biancocelesti impattano in casa nell'andata degli ottavi di Europa League, non bastano Immobile e Felipe Anderson