Etiopia - Bus finisce in una scarpata | almeno 38 morti

Tragedia in Etiopia - bus di studenti finisce in una scarpata : almeno 38 i morti : Tra le 48 persone a bordo, tutti studenti che si stavano dirigendo a scuola, almeno 38 sarebbero morti, mentre gli altri sono feriti. Ancora in via di accertamento le cause dell'incidente, che è l'ennesimo che si verifica nel Paese africano, dove le cattive condizioni delle strade e la scarsa preparazione dei conducenti continua a mietere vittime.