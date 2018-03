: Due esplosioni in Texas: 1 morto e 2 feriti, ipotesi odio razziale #Texas - MediasetTgcom24 : Due esplosioni in Texas: 1 morto e 2 feriti, ipotesi odio razziale #Texas - ansafoto : Caccia all'Unabomber in Texas, morti due afroamericani - thexeon : Caccia all'Unabomber in Texas, morti due afroamericani -

Un pacco esplosivo ha causato la morte di un ragazzo di 17 anni e ferito gravemente una donna.E' successo in, nella capitale dello Stato Usa, Austin. Un secondo pacco è detonato poche ore dopo nella stessa città ferendo gravemente un'altra donna. I due episodi,avvenuti nelle abitazioni delle vittime, secondo la polizia potrebbero essere collegati a un'analoga esplosione avvenuta lo scorso 2 marzo in cui èun uomo di 39 anni. Le indagini mirano ad accertare se come movente c'è l'odio razziale:le vittime sono afroamericane.(Di martedì 13 marzo 2018)