Esplosione Gaza | illeso primo ministro palestinese

Gaza - Esplosione vicino al convoglio del premier palestinese Rami Hamdallah : Un' esplosione si è verificata nei pressi del convoglio del primo ministro palestinese Rami Hamdallah mentre si trovava all'altezza di Beit Hanoun, poco dopo il suo ingresso nella striscia di Gaza . Secondo i media israeliani, il lancio dell'ordigno ha provocato il ferimento di sette persone. Il premier , invece, sarebbe illeso e pronto a partecipare a un evento in programma. Insieme al premier viaggiava anche il capo dell'intelligence ...

Esplosione nord Striscia Gaza - un morto : Non è noto se militasse in alcuna organizzazione politica. Secondo le fonti al momento della deflagrazione non c'era nella zona alcuna attività militare israeliana. 7 gennaio 2018