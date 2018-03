Erodoto Project | sabato 17 marzo il nuovo concerto

Blastingnews

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Tutto pronto per la nuova data di. La formazione jazz ideata da Bob Salmieri, già autore nel gruppo storico Milagro Acustico, è pronto per far rivivere a Roma il suo jazz-mediterraneo. E' un Jazz dall'anima latina quella che si respira nel disco di esordio STORIES uscito l'anno scorso per l'etichetta Cultural Bridge. Il disco pioniere della band Scritto a quattro mani con Alessandro De Santis- pianista dell'esemble- Stories:Lands, Men and Gods è il primo di una sicura serie di dischi (nella civiltà antica fu testimone di numerosi viaggi ed accadimenti della storia antica) che raccontano il "vissuto" di uomini dedicati alla musica. L'esperienza tanto declamata da band storiche come U2 e Rolling Stones, in questo disco dal sapore mediterraneo c'è tutta l'eleganza di un progetto artistico complesso, quasi pionieristico per quelli che lo hanno vissuto fin dal primo ...