Entro l’estate l’ASUS Zenfone 5 Max | batteria da capogiro | ma non solo

(Di martedì 13 marzo 2018) Risale a circa un mese fa la presentazione degli ASUS5 (standard, Lite e 5Z), ed eccoci qui oggi a parlare dell'esemplare Max, di cui era già emersa qualche indiscrezione non troppo tempo prima dell'annuncio del 27 febbraio, senza che poi venisse in qualche modo ripresa.Quel momento sembra essere arrivato grazie allo spunto offerto da GeekBench, nel cuo database è stato pizzicato di recente proprio l'ASUS5 Max, con la totalizzazione di un punteggio di 1518 in single-core e di 5386 punti in multi-core (risultati assai discreti, che garantiranno al dispositivo una certa libertà di esecuzione, anche al cospetto delle mansioni più gravose).gallery columns="1" ids="1031205"Identificato con la sigla 'ASUS_X00QD', il dispositivo fa dellail suo vero punto di forza: non potrebbe essere altrimenti, vista l'unità da 4000 mAh di cui si dice equipaggiato. A ...