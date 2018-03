Entra in Parlamento la musa di Rovazzi Andiamo a comandare è di un leghista

Elezioni politiche 2018/ Beffa per Lotito : è fuori! Ecco Galliani e chi dello sport è Entrato in Parlamento : Elezioni politiche 2018, Beffa per Lotito: niente senato! Galliani e Sibilia ce la fanno. Il patron laziale rimane fuori dal Parlamento per un meccanismo alquanto Beffardo(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 23:23:00 GMT)

Bocciati all’uninominale e ripescati dal proporzionale : Entrano in Parlamento Boldrini - Bersani - Minniti e Franceschini : Il proporzionale riporta in gioco alcuni grandi sconfitti delle sfide secche - quelle dei collegi uninominali - come la presidente della Camera, Laura Boldrini (solo quarta, con il 4,6% dei voti, a Milano dov’era candidata con Liberi e Uguali) o Luigi Bersani (sempre Liberi e Uguali: appena 4% a Verona). ripescati anche i ministri uscenti Marco M...

Ecco gli ex grillini Entrati in Parlamento : possibile appoggio a Salvini : Renato Brunetta ha sostenuto che sono in tanti coloro che sono pronti a “fare la fila” per sostenere il Governo

Laura Boldrini e Pier Luigi Bersani sono Entrati in Parlamento : Per i dem i collegi uninominali sono stati disastrosi. sono stati eliminati Marco Minniti a Pesaro e Dario Franceschini a

Kuroda al Parlamento Giappone : Bank of Japan accomodante fino a quando inflazione non cEntra target : Nel corso dell'audizione per la sua conferma a numero uno della Bank of Japan presso la camera alta del Parlamento Giapponese, Haruhiko Kuroda ha reiterato l'intenzione della BoJ di "fare il possibile ...

M5s - la Iena Giarrusso non Entra in Parlamento : Dino Giarrusso, la Iena candidata alla Camera dal Movimento Cinque Stelle, non metterà piede a Montecitorio. Infatti la sua avventura politica è già finita. Nel suo collegio al Gianicolo ha dovuto cedere il passo a Riccardo Magi, il candidato di +Europa. Una sconfitta che di certo pesa su Giarrusso che ha lasciato momentaneamente le Iene per giocarsi la sua partita con i pentastellati. E così lo stesso Giarrusso ha riconosciuto la sconfitta con ...

Ema - Tajani : Europarlamento sia cEntrale : 19.32 "Nella decisione della nuova sede dell' agenzia europea del farmaco rivendico la centralità del Parlamento europeo". Lo ha detto il presidente dell'Europarlamento Tajani. "Per cambiare sede serve la riforma del regolamento, per cambiare regolamento serve il procedimento legislativo ordinario che è in corso.Vedremo cosa decideranno la Commissione Ambiente e l'Aula,che è sovrana.Lavorerà nell'interesse dei cittadini europei, ma il ...

Chi Entra nel prossimo Parlamento? Molti candidati nuovi ma in fondo alle liste : Oltre due su tre dei candidati nei collegi uninominali, dove il risultato è più incerto rispetto ai collegi plurinominali, non ha alle spalle alcun mandato da parlamentare. È quanto emerge da un’analisi sulle candidature realizzata dall’Istituto Cattaneo. Le “new entry” in lista sono di più nei due partiti più «nuovi», come Leu e il M5S: rispettiva...

[L'inchiesta] Quaranta episodi di cronaca in cinque mesi : l'onda nera vuole Entrare in Parlamento. L'allarme dell'intelligence : Quaranta fatti di cronaca in 5 mesi Sono quelli finiti nei dossier della polizia di prevenzione dal primo di settembre fino alla scorsa settimana, fino al raid di Macerata che ha cambiato la storia. ...

'Le Donne del Vino' Entrano in Parlamento per diventare wine manager : ... il 24% delle imprese che commercializzano vino al dettaglio e il 12,5% di quelle all'ingrosso , dati Cribis- Crif, eppure nei posti dove viene decisa la politica del vino, come i Cda dei Consorzi di ...

CasaPound : Pronti ad Entrare in Parlamento : ELEZIONI. Roma- Di seguito una nota di CasaPound Italia. CasaPound Italia sara’ presente alle prossime politiche in tutti i collegi e le circoscrizioni sia alla... L'articolo CasaPound: Pronti ad entrare in Parlamento su Roma Daily News.

Da Cicciolina a Gerry Scotti - quando la star Entra in Parlamento : «Meglio una spogliarellista che un ladro», commentava compiaciuto Leonardo Sciascia. «Può accadere un fatto pirandelliano: può accadere, cioè che Cicciolina diventi un parlamentare impeccabile». E così, per un certo verso, fu. Sbarcata a Montecitorio in quota Radicale nel 1987, la regina del porno Ilona Staller si distinse per le numerose presenze e per le battaglie per i diritti civili. Tanto da riprovare l’avventura parlamentare cinque ...

Elezioni 2018 - la strategia di Berlusconi (incandidabile) per Entrare in Parlamento : Milano, 12 gennaio 2018 - L'obiettivo è chiaro: rientrare in Parlamento anche se alle Elezioni politiche del 4 marzo sarà ancora incandidabile per gli effetti della condanna definitiva e per l'...

Sondaggi - Giorgia Meloni al 5% e CasaPound vicina al 3% : possono Entrare in Parlamento : Mancano meno di tre mesi al voto e si guarda con sempre maggiore attenzione ai Sondaggi. L'ultimo, piuttosto clamoroso, è quello rilanciato da affaritaliani.it di Scenari Politici - Winpoll . Si parte ...