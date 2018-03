Empoli | Pasqual | “Astori lascia un grande vuoto”

calcioweb.eu

(Di martedì 13 marzo 2018) “Daamico mi hato unvuoto, apprendere una notizia simile e’ stato un qualcosa di troppo doloroso, tutt’ora quando ci penso mi viene un nodo allo stomaco…“. Manuel, ex capitano della Fiorentina e attuale punto di forza dell’, non trattiene l’emozione nel ricordare Davide Astori. “Mi spiace per quei giocatori giovani che potevano apprendere tanto da uno come lui – spiega a Radio Sportiva l’esperto difensore dei toscani – Quale il messaggio piu’ bello di questi giorni? Sono stati tantissimi: la cosa che e’ balzata agli occhi e’ vedere tutto il mondo sportivo che ha voluto portargli l’ultimo saluto, e’ stata una risposta per i suoi genitori e la sua compagna: la conferma che era unuomo, ne devono essere fieri. Era uno con pochi peli sulla lingua ma allo ...