Emergenza a Fano | trovata bomba innescata | 23 000 evacuati | arriva l’esercito L’ordigno

(Di martedì 13 marzo 2018) E’ in corso una massiccia operazione per evacuare circa 23 mila persone dal centro di, dopo il ritrovamento stamani di un ordigno bellico in un cantiere dell’Aser in viale Ruggeri sul lungomare Sassonia. Debbono essere allontanate le persone da case, strutture ed edifici pubblici nel raggio di circa 1.800 metri dal punto di ritrovamento della. La decisione e’ stata adottata poco fa dalla prefettura di Pesaro perchè l’ordigno e’ stato innescato accidentalmente durante alcuni lavori. Sul posto sono intervenuti in un primo momento gli artificieri dell’Esercito i quali hanno stabilito che si tratta di un ordigno di fabbricazione inglese da 500 libbre con le spolette differite: in linea teorica potrebbe esplodere, viene sottolineato, entro 144 ore. Da qui la decisione precauzionale di allontanare le persone nell’arco di 1.800 metri. Gli ...