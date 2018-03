Elezioni | Padoan | “Italia elemento di incertezza per l’Ue Governo lavora al Def | i

Elezioni 2018 - Gentiloni vince nel collegio di Roma 1. Casini in testa a Bologna - Boschi eletta - sconfitto D'Alema. Padoan avanti a Siena : Paolo Gentiloni verso la vittoria nel collegio uninominale di Roma 1 alla Camera. Il premier si attesta al 41,94% contro il 30,93 di Luciano Ciocchetti, mentre Angiolino Cirulli (M5S) è al...

RISULTATI CAMERA UNINOMINALE Elezioni 2018/ Dati reali - seggi - eletti - voti : bene Gentiloni - Padoan e Di Maio : ELEZIONI 2018, RISULTATI CAMERA UNINOMINALE: seggi, eletti e Dati reali. Successi per Gentiloni e Di Maio, eletta Boschi a Bolzano e sconfitti Minniti e Franceschini. Crollo Pd(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 14:10:00 GMT)

Elezioni : Padoan - Minniti - Delrio - Franceschini - ministri tra promozioni e bocciature : Roma, 5 mar. (AdnKronos) – promozioni e bocciature eccellenti tra i ministri che si presentavano nei collegi uninominali. Stop per il ministro dell’Interno Marco Minniti nel collegio Camera di Pesaro, terzo con il 27,89 per cento con 246 sezioni su 301 scrutinate. Stessa situazione per la ministra della Difesa Roberta Pinotti, al 26,72 per cento nel collegio Senato di Genova, con 424 sezioni scrutinate su 566. Solo secondo nel ...

Elezioni : Padoan - Minniti - Delrio - Franceschini - ministri tra promozioni e bocciature : Roma, 5 mar. (AdnKronos) – promozioni e bocciature eccellenti tra i ministri che si presentavano nei collegi uninominali. Stop per il ministro dell’Interno Marco Minniti nel collegio Camera di Pesaro, terzo con il 27,89 per cento con 246 sezioni su 301 scrutinate. Stessa situazione per la ministra della Difesa Roberta Pinotti, al 26,72 per cento nel collegio Senato di Genova, con 424 sezioni scrutinate su 566. Solo secondo nel ...

Elezioni politiche italiane : collegio Siena - Padoan ha la meglio su economista Lega Borghi : A tre quarti dello scrutinio - scrutinate 219 sezioni su 293 - il ministro uscente dell'Economia Pier Carlo Padoan , Pd, ha la meglio nel collegio di Siena sull'economista della Lega, Claudio Borghi, che ha il sostegno del centrodestra.

Elezioni : Padoan verso affermazione a Siena : Roma, 5 mar. (AdnKronos) – Il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, si avvia a vincere nel collegio uninominale Camera di Siena. Dopo un’iniziale testa a testa con il candidato leghista Claudio Borghi, il titolare del dicastero di via Venti settembre è al 36,18 per cento, quando sono state scrutinate 279 sezioni su 293, contro il 32,48 dell’avversario. L'articolo Elezioni: Padoan verso affermazione a Siena sembra ...

Elezioni : Padoan verso affermazione a Siena : Roma, 5 mar. (AdnKronos) - Il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, si avvia a vincere nel collegio uninominale Camera di Siena. Dopo un'iniziale testa a testa con il candidato leghista Claudio Borghi, il titolare del dicastero di via Venti settembre è al 36,18 per cento, quando sono state scru

Elezioni : Padoan verso affermazione a Siena : Roma, 5 mar. (AdnKronos) – Il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, si avvia a vincere nel collegio uninominale Camera di Siena. Dopo un’iniziale testa a testa con il candidato leghista Claudio Borghi, il titolare del dicastero di via Venti settembre è al 36,18 per cento, quando sono state scrutinate 279 sezioni su 293, contro il 32,48 dell’avversario. L'articolo Elezioni: Padoan verso affermazione a Siena sembra ...

Elezioni 2018 - Gentiloni vince nel collegio di Roma 1. Casini in testa a Bologna - sconfitto D'Alema. Padoan avanti a Siena : Il ministro dell'Economia si attesta al 35,27% contro il 33,81% di Claudio Borghi, candidato del centrodestra, e il 22% di Leonardo Franci , M5S, , 205 sezioni scrutinate su 293, .

Elezioni : parziale collegi - tra i big vola Di Maio - Minniti-Padoan in bilico - Casini ‘tiene’ Bologna : Roma, 5 mar. (AdnKronos) – Dati parziali, parzialissimi. Un pugno di sezioni scrutinate in alcuni casi, ma nei collegi uninominali ‘caldi’ ci sono percentuali che non fanno dubitare sicuri successi. Tra i big spicca l’exploit di Luigi Di Maio ad Acerra: 63,8% in 10 sezioni scrutinate su 251. Ottima perfomance anche per Roberto Fico a Napoli Fuorigrotta con 58,9 in 32 su 205 sezioni. Per quanto riguarda il Pd,a Firenze ...

Elezioni : parziale collegi - tra i big vola Di Maio - Minniti-Padoan in bilico - Casini ‘tiene’ Bologna (2) : (AdnKronos) – Non ce l’ha fatta Massimo D’Alema fermo nel collegio senatoriale di Nardò nel Salento al 3,9 (251 su 564 sezioni), quarto in classifica. In testa la grillina Barbara Lezzi con 39,6%, seguita da Luciano Cariddi del centrodestra al 35, 4 e Maria Teresa Bellanova del Pd al 17%. Non ancora iniziati gli scrutini sull’uninominale in diverse città e tra queste Roma dove corre il premier Paolo Gentiloni. L'articolo ...

Elezioni : parziale collegi - tra i big vola Di Maio - Minniti-Padoan in bilico - Casini ‘tiene’ Bologna (2) : (AdnKronos) – Non ce l’ha fatta Massimo D’Alema fermo nel collegio senatoriale di Nardò nel Salento al 3,9 (251 su 564 sezioni), quarto in classifica. In testa la grillina Barbara Lezzi con 39,6%, seguita da Luciano Cariddi del centrodestra al 35, 4 e Maria Teresa Bellanova del Pd al 17%. Non ancora iniziati gli scrutini sull’uninominale in diverse città e tra queste Roma dove corre il premier Paolo Gentiloni. L'articolo ...

Elezioni : parziale collegi - tra i big vola Di Maio - Minniti-Padoan in bilico - Casini ‘tiene’ Bologna : Roma, 5 mar. (AdnKronos) – Dati parziali, parzialissimi. Un pugno di sezioni scrutinate in alcuni casi, ma nei collegi uninominali ‘caldi’ ci sono percentuali che non fanno dubitare sicuri successi. Tra i big spicca l’exploit di Luigi Di Maio ad Acerra: 63,8% in 10 sezioni scrutinate su 251. Ottima perfomance anche per Roberto Fico a Napoli Fuorigrotta con 58,9 in 32 su 205 sezioni. Per quanto riguarda il Pd,a Firenze ...

Elezioni : Economist - in interesse Italia Gentiloni e Padoan dovrebbero restare : Roma, 2 mar. (AdnKronos) – “L’attuale primo ministro, Paolo Gentiloni del Pd, è stato in carica per poco più di un anno, ma ha già dimostrato la capacità diplomatica di gestire una bestia così ingombrante. E con Pier Carlo Padoan, l’Italia ha avuto la fortuna di avere un ministro delle Finanze astuto che comprende la necessità di tenere sotto controllo i conti pubblici e delle riforme. Nell’interesse ...