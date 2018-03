Elezioni : Anzaldi - vergognose parole Di Maio contro Padoan : Roma, 13 mar. (AdnKronos) – ‘Le parole di Di Maio contro il ministro Padoan sono vergognose: insultare con un lessico da brigantaggio il ministro dell’Economia in carica, in diretta tv di fronte alla stampa estera, proprio nei giorni in cui il governo si sta faticosamente impegnando per la presentazione del Def alla Commissione europea, è un’operazione di delinquenza politica e di totale assenza di senso ...

Elezioni : Anzaldi - file per reddito cittadinanza conferma potenza fake news : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) - "Le file per il reddito di cittadinanza in Puglia, Basilicata, a Palermo sono la conferma più inquietante della potenza delle fake news: sfruttando il disagio delle persone qualcuno le ha convinte che se avesse vinto M5S il giorno dopo avrebbero ricevuto un assegno allo

Elezioni : Anzaldi - file per reddito cittadinanza conferma potenza fake news : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) – “Le file per il reddito di cittadinanza in Puglia, Basilicata, a Palermo sono la conferma più inquietante della potenza delle fake news: sfruttando il disagio delle persone qualcuno le ha convinte che se avesse vinto M5S il giorno dopo avrebbero ricevuto un assegno allo sportello”. Lo scrive su twitter Michele Anzaldi del Partito democratico. L'articolo Elezioni: Anzaldi, file per reddito ...

Elezioni : Anzaldi - contro Pd stalking politico : Roma, 6 mar. (AdnKronos) – “In queste ore c’è chi parla di un presunto atto di responsabilità che verrebbe chiesto al Pd per far nascere il governo M5S o della destra. Perchè viene chiesto solo al Pd? Perché non devono essere tutti quanti ‘responsabili’? Altro che responsabilità, si chiama stalking politico”. Lo scrive su Twitter Michele Anzaldi, del Partito democratico. L'articolo Elezioni: Anzaldi, contro Pd ...

Elezioni : Anzaldi - Di Maio viola par condicio - Agcom intervenga : Roma, 25 feb. (AdnKronos) – “A Raitre con Di Maio è andata in onda una palese violazione della legge che vieta la diffusione dei sondaggi. Nel caso del leader M5s, peraltro, si tratta di numeri chiaramente taroccati e infondati, come può confermare chiunque abbia letto i sondaggi veri di questi giorni. E’ opportuno che l’Agcom intervenga con durezza e rapidità con le conseguenti sanzioni”. E’ quanto dichiara ...