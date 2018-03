Economia USA traina ottimismo

Afghanistan - il programma USA per la ricostruzione dell' Economia è stato un fiasco - : Dal 2010 al 2014 gli Stati Uniti hanno fornito assegnato più di 675 milioni di dollari al programma per la ricostruzione dell'economia dell' Afghanistan .

USA - l' Economia crea più occupazione del previsto a febbraio : l'economia statunitense continua a crea re più posti di lavoro del previsto . A febbraio sono state aperte 313 mila buste paga nei settori non agricoli , non-farm payrolls, , in aumento rispetto alle 239

Commercio - Trump annuncia dazi sull’import e la Ue studia ritorsioni. Fmi : “Danneggerà anche l’ Economia Usa” : “Le restrizioni sulle importazioni annuncia te dal presidente Usa causeranno probabilmente danni non solo al di fuori dagli Stati Uniti ma anche all’economia statunitense, inclusi il suo settore manifatturiero e quello delle costruzioni“. Parola del Fondo Monetario Internazionale, che ha commentato così l’intenzione dichiarata da Donald Trump – che del resto l’aveva promesso anche in campagna elettorale – ...

USA - l' Economia cresce come da attese : l'economia americana cresce come previsto nel 4° trimestre del 2017. Il PIL statunitense è stato rivisto al ribasso al +2,5% rispetto al +2,6% della seconda lettura

Per Quarles - Fed - 'notevole passo avanti' nell' Economia Usa : "Sotto molti punti di vista è passato tanto tempo da quando le prospettive dell'economia sono apparse favorevoli quanto adesso", ha aggiunto, notando come il Pil Usa sia cresciuto intorno al 3% dal ...

Goldman Sachs lancia l'allarme sull' Economia Usa : Mentre tutti guardano con fiducia alla ripresa dell'economia Usa , in primis la Fed, , Goldman Sachs lancia l'allarme : cresce la preoccupazione per la spesa federale, i rendimenti in aumento e le necessità di contrarre nuovo debito. La view di Goldman ...

Per Mester - Fed - l'Economia USA supererà la 'turbolenza' : "Mi aspetto che l'economia passi attraverso questo episodio di turbolenza e non ho modificato il mio outlook", ha dichiarato martedì parlando presso la Chamber of Commerce di Dayton, in Ohio. Mester, ...