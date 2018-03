Ecco caratteristiche e prezzo di LG G7 | che dovrebbe arrivare a maggio

Huawei P20 Lite è già in vendita in Polonia : Ecco prezzi e caratteristiche tecniche : A due settimane dalla presentazione ufficiale, Huawei P20 Lite è già in vendita presso alcuni store polacchi. Scopriamo il prezzo e la scheda tecnica completa, oltre ai render stampa. L'articolo Huawei P20 Lite è già in vendita in Polonia: ecco prezzi e caratteristiche tecniche proviene da TuttoAndroid.

Huawei P20 - P20 Pro e P20 Lite : Ecco la colorazione blu - FOTO LEAKED - | Data di uscita - prezzo e caratteristiche : Le ultime news su Huawei P20 Lite Huawei P20, P20 Pro e P20 Lite: ecco la colorazione blu , FOTO LEAKED, - Data di uscita, prezzo e caratteristiche Sono tantissime le immagini presenti sul web che ...

Galaxy S9 e S9 Plus - Ecco tutti i pregi del nuovo Samsung | Data di uscita - prezzo e caratteristiche ufficiali : Galaxy S9 e S9 Plus: pregi e difetti del nuovo Samsung, foto Fastweb Galaxy S9 e S9 Plus, ecco tutti i pregi del nuovo Samsung - Data di uscita, prezzo e caratteristiche ufficiali A 5 giorni dall'...

Huawei Y3 (2018) : Ecco le possibili caratteristiche : Huawei Y3 (2018) è un nuovo smartphone che dovrebbe poter contare su un processore quad-core MediaTek MT6737, 1GB di RAM e 8 GB di memoria integrata

Huawei Enjoy 8 e Honor 7C svelati dal TENAA : Ecco le caratteristiche : Dal TENAA (l'ente cinese che si occupa di telecomunicazioni) arrivano immagini e informazioni su un nuovo smartphone che sarà presto lanciato, Huawei Enjoy 8

Ferrari 488 Pista : Ecco le caratteristiche tecniche : L'attesa è finita. L'erede della ormai passata 458 Speciale è arrivata e, come la sua antenata, vuole cambiare e stravolgere le carte in tavola rendendo onore alla nobile stirpe delle Sport Special Series V8 della casa di Maranello. Per realizzarla in Ferrari hanno dato fondo a tutta la loro esperienza maturata negli ultimi anni nel loro campionato mono-marca (il Ferrari Challenge) e nel WEC (il campionato mondiale di endurance). La nuova ...

Sony Xperia XZ2 e Xperia XZ2 Compact : Ecco le presunte principali caratteristiche e i possibili prezzi : Il sito Swedroid.se ha svelato quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche dei Sony Xperia XZ2 e Xperia XZ2 Compact. Scopriamole insieme

Svelato HTC Desire 12 : Ecco le presunte caratteristiche - che non entusiasmano : In attesa di capire come sarà il 2018 di HTC, dalla Rete arrivano le prime indiscrezioni su uno degli smartphone che il produttore […]

Xiaomi Mi MIX 2s - Ecco il possibile design e le caratteristiche tecniche : Anche Xiaomi Mi MIX 2s è protagonista di anticipazioni sulla possibile scheda tecnica e sul design, che dovrebbe cambiare nuovamente rispetto al predecessore. In arrivo il design Full Screen 3.0, cornici ancora meno pronunciate e tante novità tecniche.

Apple : iPad sempre più smart - Ecco quali saranno le nuove caratteristiche Video : Tempo di rumors per tutti i fans della Mela. Dopo le indiscrezioni pubblicate qualche giorno fa relative ai nuovi modelli iPhone [Video] probabilmente in arrivo nella prossima primavera, stavolta a destare curiosita' sono i tablet di casa #Apple. iPad 2018: intelligenza artificiale e realta' aumentata Secondo voci di corridoio, i nuovi iPad potrebbero acquisire le funzionalita' più intelligenti gia' sperimentate sul nuovo iPhone X [Video]. In ...

Samsung - grande attesa per il Galaxy S9 : Ecco le caratteristiche - si punta sulla fotocamera : grande attesa in casa Samsung per il lancio del Galaxy S9, lo smartphone top di gamma della casa coreana che verrà svelato il 25 febbraio prossimo al Mobile World Congress, la fiera della telefonia mobile che si svolge ogni anno a Barcellona. Lo ha confermato l’azienda sudcoreana, che ha distribuito un invito per l’evento in cui lascia intendere che il pezzo forte del nuovo dispositivo sarà la fotocamera “reinventata”. ...

Samsung Galaxy S9 - Ecco tutte le caratteristiche di una fotocamera che sarà top : Poco più di un mese alla presentazione di uno dei dispositivi più attesi dagli amanti di Android: parliamo del Samsung Galaxy S9, a cui gli androidiani affidano il riscatto del mondo Android nei confronti del predominio mediatico e commerciale che ha riguardato Apple ed il suo iPhone X. Ma dopo un boom di vendite incredibile dello smartphone del decennale, sembra che l'iPhone X sia incappato in una involuzione nelle vendite, tanto che le ultime ...

WhatsApp business - Ecco le caratteristiche della nuova applicazione Video : E' la novita' più interessante di questo inizio anno: merito di #WhatsApp e dei suoi sviluppatori che hanno lanciato una nuova applicazione. Parliamo di WhatsApp business, una nuova versione del noto sistema di messaggistica istantanea dedicata in particolar modo alle aziende. D'altronde oramai i sistemi di messaggi istantanea sono diventati uno dei primi mezzi di comunicazione utilizzati tramite #Smartphone, da WhatsApp a #Telegram fino ad ...

Huawei P11 : tripla fotocamera - Ecco le caratteristiche ufficiali : Il CES 2018 è concluso, ma gli appassionati di telefoni e smartphone stanno già guardando al Mobile World Congress 2018 che si terrà a Barcellona. Le società di tutto il mondo preparano il proprio stand per fare importanti annunci o presentare direttamente gli ultimi modelli prodotti dalle stesse. Huawei sarà tra coloro che punteranno alla presentazione del prossimo smartphone cinese: il Huawei P11. che come ogni dispositivo prodotto dalla casa ...