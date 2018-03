E On | a rischio 5 000 posti di lavoro in scia a integrazione con Innogy

Aumento Iva dal 2019 - pericolo stangata : 'Fino a +1000 euro a famiglia' - consumi a rischio : ... perché le famiglie hanno reagito all'Aumento dei prezzi al dettaglio riducendo i consumi, con conseguenze drastiche per il commercio e l'economia del paese'. Reddito di cittadinanza, Sud e ...

Aumento Iva dal 2019 - pericolo stangata : "Fino a +1000 euro a famiglia" - consumi a rischio : Un eventuale incremento delle aliquote Iva a partire dal 2019 produrrebbe una stangata per gli italiani pari a +791 euro annui a famiglia solo di costi diretti. Lo afferma il Codacons, commentando lo...

Toys R Us : anche filiale britannica in amministrazione controllata - a rischio 3000 posti di lavoro : La divisione britannica del colosso americano Toys R Us è finita in amministrazione controllata: 3000 posti di lavoro circa sarebbero a rischio nel Regno Unito.

Crisi Rohingya - a rischio 340.000 bimbi : 7.55 Secondo un rapporto di Save the Children, 340.000 bambini Rohingya fuggiti in Bangladesh dal Myanmar dall'inizio della Crisi sono a rischio violenze. Dal 25 agosto 2017 688.000 persone, di cui oltre la metà bambini, sono fuggiti dallo Stato del Rakhine e hanno trovato riparo negli insediamenti di Cox's Bazar, in Bangladesh. Devono fronteggiare uomini violenti in agguato nella foresta, trafficanti di esseri umani e animali selvatici. ...

ROMA - MILANO E PALERMO CORTEI SABATO/ rischio scontri - 3000 agenti nella Capitale : Renzi con Grasso e Boldrini : ROMA e PALERMO, CORTEI 24 febbraio 2018: due manifestazioni e tre sit-in nella Capitale, Rischio scontri con le forze dell'Ordine. Il Viminale avverte: "Polizia non farà sconti"(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 13:26:00 GMT)

Wall Street trema di nuovo - Dow Jones crolla di oltre 1000 punti. Cresce rischio tassi dopo Boe : dopo il Black Monday è arrivato anche un giovedì nero sui mercati . Wall Street ha chisuo sui minimi a due mesi mandando in fumo il portentoso rally di inizio anno. Il mercato guarda con sempre ...

Francia - rischio valanghe sul Monte Bianco : evacuati 1000 chalet : Il rischio di valanghe sul Monte Bianco e’ al massimo livello in queste ore. Oltre 100 chalet sono stati evacuati sul versante francese e a Chamonix a centinaia di turisti e’ stato suggerito di stare chiusi in casa. “La situazione e’ straordinaria – ha spiegati il sindaco della citta’, Eric Fournier – abbiamo avuto in 45 giorni l’equivalente di cinque mese di neve”. “Da quando sono ...