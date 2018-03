È morto il giornalista sportivo Luigi Necco

morto Luigi Necco - addio allo storico giornalista volto di 90' minuto Video : Un forte abbraccio personale alla famiglia ed al mondo dei giornalisti ai quali anche Necco, da pensatore libero, non risparmiava critiche. Ci resterà il ricordo della sua arguzia, della sua ironia e ...

E' morto il giornalista Luigi Necco : 9.07 E' morto a Napoli il giornalista Luigi Necco, 83 anni, storico volto della Rai, popolare protagonista della trasmissione di calcio '90mo Minuto'. Era ricoverato nell'ospedale Cardarelli per problemi respiratori, dove probabilmente verrà allestita una camera ardente. giornalista dai molteplici interessi, aveva anche condotto la trasmissione 'L'Occhio del faraone' nel settore dell'archeologia.

Piero Ostellino è morto. Addio al grande giornalista - una vita al Corriere della Sera : È morto il giornalista Piero Ostellino. Ne dà notizia il Corriere della Sera, quotidiano che Ostellino guidò dal 1984 al 1987. Aveva 82 anni. Convinto liberale e garantista, aveva fondato il Centro Einaudi di Torino ed era stato corrispondente da Mosca e da Pechino. Contrastò sempre lo statalismo dirigista, come si legge sul sito del CorSera.Nato il 9 ottobre 1935 a Venezia, laureato in Scienze politiche presso ...

Mimmo Candito è morto/ Il giornalista si è spento a 77 anni come "inviato sul fronte di guerra al cancro" : Mimmo Candito è morto e lascia il mondo del giornalistmo in lutto. L'inviato calabrese si è spento a 77 anni come "inviato sul fronte di guerra al cancro".(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 13:07:00 GMT)