È malato e si cura con la marijuana Condannato dal tribunale | Mattarella concede la

Omeopatia : studiare i sintomi del malato per individuare la giusta cura - Notizie e aggiornamenti : Esse derivano dalla Materia medica, una scienza che studiava le sostanze medicinali che venivano utilizzate all'epoca per scopi terapeutici. Hahnemann , il medico tedesco a cui dobbiamo la ...

Ius soli - la battaglia dei genitori di Ahmed : “Gravemente malato - senza cittadinanza perde possibilità di curarsi” : Nel 1999 una giovane coppia dello Yemen raggiunge l’Italia per far operare il figlio neonato all’Ospedale Pediatrico Apuano di Massa. Diciannove anni dopo, i genitori affidatari temono che Ahmed, se non avrà la cittadinanza, possa perdere il diritto di farsi curare in Italia. Per questo, con il supporto del Comune di Massa, fanno appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Arrivato dallo Yemen a un anno di vita per curare una ...

Fuga in mare per curare 14enne malato di leucemia - salvi 3 fratelli - : La Ong spagnola Proactiva Open Arms racconta la vicenda dei tre migranti partiti dalla Libia salvati questa mattina all'alba: "Si sono messi in mare per dargli la speranza di raggiungere un ospedale ...

Palermo - fuga in gommone per curare il fratello malato : tre migranti salvati da una Ong : Nel Canale di Sicilia, l'organizzazione Proactiva Open Arms, ha intercettato la piccola imbarcazione con a bordo tre fratelli con il quattordicenne Allah...

Roma - bimbo malato di tumore curato : I medici dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma hanno riprogrammato le cellule del sistema immunitario per renderle capaci di riconoscere e attaccare la malattia

Roma - bimbo malato di tumore curato con cellule 'riprogrammate' geneticamente : Da allora sono partite numerose sperimentazioni in tutto il mondo, i cui risultati hanno portato pochi mesi fa la Food and Drug Administration , FDA, ad approvare il primo farmaco a base di CAR-T ...

Roma - bimbo malato di tumore curato con cellule “riprogrammate” geneticamente : Roma, bimbo malato di tumore curato con cellule “riprogrammate” geneticamente Il bambino di 4 anni sottoposto per la prima volta al trattamento sperimentale di terapia genica era affetto da leucemia linfoblastica acuta che rappresenta il tipo più frequente di tumore dell’età pediatrica. Continua a leggere L'articolo Roma, bimbo malato di tumore curato con cellule “riprogrammate” geneticamente sembra essere il primo ...

Roma - bimbo malato di tumore curato con cellule "riprogrammate" geneticamente : Il bambino di 4 anni sottoposto per la prima volta al trattamento sperimentale di terapia genica era affetto da leucemia linfoblastica acuta che rappresenta il tipo più frequente di tumore dell'età pediatrica.

DNA : Creata una 'arma di precisione' per curare quello malato : Che la ricerca scientifica italiana avesse raggiunto, in questi ultimi anni, livelli di eccellenza in ogni campo dello scibile era qualcosa che sapevamo già. Ora, però, non solo è arrivata un'ulteriore conferma di questa profonda convinzione, ma, addirittura, si è riusciti a sbaragliare la concorrenza internazionale in generale e di accademie scientifiche e centri di ricerca molto più blasonati. Ciò che è stato realizzato dai ricercatori del ...

Facebook e fakenews : può un malato curarsi da solo? Video : Alcuni giorni fa, il CEO di Facebook, Marck Zuckerberg ha dichiarato ufficialmente guerra alle notizie false [Video], dette anche volgarmente bufale o, in versione un po più British, fake news. Poco dopo, un prolisso post è stato pubblicato online dallo stesso Zuckerberg, indicando le prime azioni che saranno messe in campo. Il problema principale sono le cartucce utilizzate per combattere il problema, che dal punto di vista di chi scrive, ...