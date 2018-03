È il compleanno di Ligabue | tra concerti e pause | i prossimi impegni e il nuovo disco

optimaitalia

: Buon compleanno @ligabue! Il rocker di Correggio compie 58 anni. In attesa del prossimo tour, abbiamo scelto alcuni… - SkyTG24 : Buon compleanno @ligabue! Il rocker di Correggio compie 58 anni. In attesa del prossimo tour, abbiamo scelto alcuni… - RadioItalia : Tanti auguri @ligabue! ?? Buon compleanno! - RaiRadio2 : Buon compleanno a Luciano @ligabue che oggi compie 58 anni! ?? #13marzo -

(Di martedì 13 marzo 2018) Oggi, 13 marzo, è ildi. Il rocker di Correggio compie 58 anni mentre annuncia una pausa dalla scena musicale che segue una tournée impegnativa interrotta e poi ripresa dopo i problemi di salute che lo hanno costretto ad un periodo di riposo forzato.Iappuntamenti del Liga non sono noti.ha annunciato ai fan di aver bisogno di un periodo di riposto. Dopo le attività promozionali e le vicende personali degli ultimi due anni, il rocker ha girato anche il suofilm per il cinema, Made in Italy, e ha adesso bisogno di fermarsi.Attraverso un video su Facebook, a pochi giorni daldi, i fan hanno appreso i suoi progetti: un periodo di stop."Ho bisogno (e addirittura voglia, in questo caso) di non avere scadenze davanti. Sono bufale quelle che leggete in giro su eventualiche dovrei fare quest'anno", ha ...