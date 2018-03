Dzeko porta la Roma ai quarti

Roma - Strootman : 'In queste partite inizi a giocare a calcio. Dzeko? Non è importante chi segna' : Kevin Strootman , centrocampista della Roma, è intervenuto ai microfoni di Premium Sport prima della sfida allo Shakhtar, valida per il ritorno degli ottavi di Champions: 'In questo momento è la partita più importante. È importante per come finiremo la nostra stagione, dobbiamo dare ...

Roma - Monchi : 'Complicato fare mercato. Alisson di livello mondiale - Dzeko importante per il presente' : Non so se è il miglior portiere del mondo, però è sicuramente un portiere di altissimo livello, non a caso è il titolare della nazionale brasiliana e della Roma. Sono contento che sia qui con noi'. ...

DIRETTA/ Roma-Benevento (risultato live 1-1) streaming video e tv : Dzeko non trova la porta : DIRETTA Roma Benevento, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Serie A. I capitolini continuano a inseguire il quarto posto(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 21:52:00 GMT)

Chelsea-Dzeko - gli ultimi importanti aggiornamenti : l’attaccante sorprende tutti : Continua la trattativa di mercato tra Chelsea e Roma per Emerson e Dzeko, nelle ultime ore nuovi importanti aggiornamenti e che riguardano l’attaccante bosniaco. Il calciatore si è allenato regolarmente con il club giallorosso nel pomeriggio e per il momento la situazione con i Blues è in standby, manca l’ultimo tassello per la fumata bianca ed è proprio la volontà di Dzeko. Il calciatore non è ancora convinto di accettare alle ...

Roma - Florenzi : 'Meritavamo di più - gol di Dzeko importante' : 'Abbiamo creato dieci occasioni, sfiorato il gol più di una volta - ha proseguito ai microfoni di Premium Sport -. Non parlo di sfortuna, che non esiste ma si crea come la fortuna, ma giocando così ...

Di Francesco : 'Non decido io ma Dzeko è importante' : Il suo mondo sarà intaccato da quello che gli gira intorno, dalla rivoluzione d'inverno, inaspettata forse e ormai vicinissima. La strana gara di Edin è durata 89', ha giocato con gli occhi di tutti ...

Roma - Di Francesco : 'Dzeko è importante. Nainggolan non andrà in Cina' : TORINO - 'Sicuramente abbiamo fatto un'ottima gara per 65 minuti poi siamo calati'. Così Eusebio Di Francesco commenta il pareggio della Roma a San Siro contro l' Inter : 'Non avevo grandi cambi da ...

