Donne elette in Parlamento ancora sotto la soglia di legge Gli uomini più del 60%  

Elezioni - Bindi : “Poche Donne elette? Colpa anche loro che si sono prestate al giochetto delle pluricandidature” : “La legge elettorale non ha premiato le donne perché si sono prestate a fare un giochetto non troppo corretto delle pluricandidature. Proprio quelle delle donne hanno fermato altre 50 donne che potevano entrare”. Così Rosy Bindi torna sul tema della legge elettorale che poco ha premiato la presenza femminile in Parlamento. “Evidentemente dei calcoli politici hanno fatto si che ciascuna donna si è prestata ad un atteggiamento ...

8 marzo amaro per le Donne in Parlamento. Finora le elette sono meno di un terzo : C'ancora molta strada da fare per avere un Parlamento bilanciato tra uomini e donne. Le donne nel nuovo Parlamento dovrebbero essere 271 – 185 alla Camera e 86 al Senato – meno di un terzo del totale dei parlamentari. E ciò malgrado il Rosatellum abbia introdotto una norma sull'equilibrio di genere.Come sottolinea l'Agi, per il momento, il dato della presenza femminile in Parlamento appare in linea con la legislatura ...