Domenica di festa a Mestre per i 120 anni della Figc

(Di martedì 13 marzo 2018) Sport e solidarietà al centro dell’evento che laha previsto18 marzo dalle ore 10.30 alle 12.30, in piazza Ferretto, a, in occasione dei festeggiamenti dei 120Federcalcio. I migliori trecento calciatori tra i 5 e 10si sfideranno in quattro mini campi da gioco (per partite da 3 contro 3), e in due aree tecniche in cui i ragazzi potranno dimostrare la loro abilità. A tutti sarà regalato un cappellino celebrativoe ai vincitori delle prove una divisanazionale italiana di calcio. Nella giornata sarà possibile anche sostenere la ricerca contro i tumori grazie alla presenzafondazione “Insieme contro il cancro” che distribuirà in piazza palloni da calcio celebrativi dell’evento in cambio di un contributo. Hanno partecipato alla presentazione, avvenuta questa mattina al Municipio di, il consigliere ...