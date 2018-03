Dollaro in calo sul dollaro dopo dati su inflazione USA

Euro in calo sul Dollaro. Per il mercato Draghi resta colomba : Le novità emerse nel meeting di politica monetaria della Banca Centrale Europea non scaldano l'Euro, che sta cedendo quasi mezzo punto percentuale sul dollaro a 1,2354 USD

Euro in calo sul Dollaro. Per il mercato Draghi resta colomba : ...tassi in scia alla decisione della BCE di eliminare la frase relativa alla possibilità di potenziare il programma di acquisti in termini di durata e/o importo in caso di peggioramento dell'economia . ...

Elezioni 2018 - pressione sui titoli di Stato. Euro in calo rispetto al Dollaro : Aumenta la pressione sui titoli di Stato italiani dopo l’esito delle Elezioni. Il rendimento dei nostri Btp decennali sale ora poco sopra il 2% mentre lo spread con il bund tedesco di uguale durata si allarga a 140,7 punti base, in rialzo di quasi 10 punti. L’Euro scende sotto 1,23 dollari dopo il voto in Italia. La moneta Europea è scivolata fino a un minimo di 1,2269 dollari per poi assestarsi attorno a 1,2280 dollari. “Il risultato ...

Cambi : Euro tiene sul Dollaro dopo elezioni Italia - in leggero calo a 1 - 23 : Milano, 5 mar. (AdnKronos) – Movimenti ridotti sul mercato dei Cambi per l’Euro dopo i primi risultati, non ancora definitivi, delle elezioni in Italia, che, al momento, provocheranno una temporanea ingovernabilità del Paese e decreterebbero la vittoria del Movimento 5 Stelle come primo partito. Intorno alle 7.30, la moneta unica è in leggero calo sul biglietto verde ma si mantiene sopra 1,23 dollari (-0,06%). L'articolo Cambi: ...

Dollaro in calo - l'euro guadagna ancora terreno : Le minute degli ultimi incontri della Fed e della Bce in tema di politica monetaria hanno confermato un quadro relativamente stabile, con la banca centrale statunitense che ha ribadito l'intenzione ...

Dollaro in calo : L'economia USA sta crescendo, ma dolcemente, e il mercato toro, anche se ferito al momento, può correre ancora. In generale, l'avversione al rischio e la flessione dei rendimenti reali suggeriscono ...

Euro poco mosso a $1 - 2455 - Dollaro in calo sullo yen a JPY 110 - 02 : Euro invariato nei confronti del dollaro all'inizio della settimana, con il cambio che segna una variazione -0,06%, a $1,2455.

Dollaro ancora in calo : Cresce nel frattempo l'attesa per le indicazioni che giungeranno dalla riunione odierna di politica monetaria della *Fed . I tassi sono attesi invariati nel range 1,25-1,50%, ma potrebbero giungere ...

Tassi Usa in aumento - Dollaro in calo : il mercato ha smesso di ragionare? : Il dollaro ha smesso di ragionare? I Tassi americani sono in aumento, e sembra conclusa la lunga fase rialzista del mercato dei Treasuries. Non sta succedendo ovunque. Così, il differenziale ...

Oro : prezzo sale 0 - 3% con calo Dollaro : ROMA, 25 GEN - L'indebolimento del dollaro sui mercati spinge al rialzo il prezzo dell'oro. Le quotazioni beneficiano anche del riflusso degli investitori dai mercati azionari, che hanno toccato nuovi ...

Oro in calo sotto il peso del Dollaro : La banca centrale statunitense ha detto che l'effetto della riforma fiscale voluta da Donald Trump ha finora avuto un effetto "sordo" sull'economia a stelle e strisce, ma i piani della Fed che ...