Divampa un incendio all' esterno di una pizzeria | indagano i Carabinieri

“Al fuoco - al fuoco”. Incendio nella notte all’Isola dei Famosi. La paura dei naufraghi - svegliati di colpo dal fumo e dalle alte fiamme Divampate all’improvviso. L’apprensione degli spettatori : cosa è successo (no - non è una finzione) : Non sembra davvero trovare pace quest’edizione dell’Isola dei Famosi inizia con i contrattempi legati al meteo, che ha messo a rischio la diretta della prima puntata a causa di venti e forti piogge, e proseguita con lo scandalo che ha visto Francesco Monte, uno dei protagonisti più attesi, lasciare l’Honduras a seguito delle accuse mosse contro di lui da Eva Henger che gli rimproverava di aver fatto uso di droga subito ...

Corea del Sud - incendio devasta ospedale : 41 morti e 70 feriti. Fiamme Divampate nel pronto soccorso : Un incendio è divampato nell’ospedale di Milyang, città sud-orientale della Corea del Sud, causando almeno 41 morti e circa 70 feriti, di cui 13 in condizioni critiche. Si tratta del peggiore incidente nel paese negli ultimi decenni, che avviene a meno di un mese da quello scoppiato a dicembre in un centro fitness nella città di Jecheon, dove hanno perso la vita 29 persone. Le Fiamme si sono sprigionate dalle sale del pronto soccorso al piano ...

Torino. Un incendio è Divampato alla Sacra di San Michele : Fiamme mercoledì sera alla Sacra di San Michele, abbazia molto antica. La struttura è situata all’imbocco della Valle di Susa, monumento simbolo della Regione Piemonte. E’ il luogo che ha ispirato Umberto Eco per il best seller “Il nome della Rosa”.…Continua a leggere →